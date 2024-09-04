Убили двух украинок, чтобы похитить младенца: в Германии завершили расследование громкого дела

Немецкая прокуратура не раскрывает гражданство обвиняемых в убийстве, однако ранее местные СМИ утверждали, что подозреваемые – россиянка и немец.

Немецкая прокуратура предъявила обвинение в убийстве двух украинок супругам из города Зандгаузен в земле Баден-Вюртемберг. 44-летняя женщина и 43-летний мужчина совершили преступление ради похищения младенца.

Об этом сообщает немецкое издание Stern.

В сообщении не указывается гражданство обвиняемых в убийстве, однако ранее местные СМИ утверждали, что подозреваемые – россиянка и немец.

Мотивами преступления называют нереализованное желание пары иметь детей. Еще весной 2023 года они решили похитить новорожденного ребенка и выдавать его за собственного.

В январе 2024 года женщина через Telegram-канал для помощи украинцам с временной защитой в Германии сконтактировала с 27-летней украинкой, которая в то время готовилась к родам. Когда в феврале ребенок родился, заговорщики решили убить мать и бабушку.

Свое намерение они воплотили 6 марта. Пригласив украинок в ресторан, они подсыпали обоим успокаивающее лекарство, а когда старшая женщина почувствовала себя нехорошо, вызвались отвезти ее в больницу.

Супруги сначала привезли домой 27-летнюю женщину с младенцем, а затем отвезли ее мать к рыбацкому озеру близ Бад-Шенборна. Там мужчина несколько раз ударил украинку по голове и бросил в воду.

Впоследствии пара забрала мать и ее ребенка под предлогом того, что у матери случился сердечный приступ. По данным прокуратуры, они поехали в Гоккенхайм, вблизи дамбы на Рейне. Там же мужчина и убил молодую женщину. Супруги подожгли труп и вместе с младенцем уехали домой.

Их обвиняют в совершенном совместном убийстве в двух случаях и в похищении несовершеннолетнего ребенка.

Семимесячная девочка несколько месяцев жила в приемной семье. В начале лета опеку над девушкой взяла тетя, 21-летняя сестра убитой. В конце июня она вернулась в Украину с младенцем.

Напомним, в марте в Германии вблизи города Гоккенгайм прямо на берегу реки Рейн было обнаружено тело убитой 27-летней украинской беженцы Маргариты Разаз. Ее новорожденную дочь похитили, а маму объявили пропавшей без вести.

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