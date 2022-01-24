Убили мать, отчима и сестру: двое подростков зарезали семью из-за запрета гулять

Девушка убедила друга убить свою семью.

В г. Омске, что в России, 14-летняя девушка и 17-летний парень зарезали семью из-за того, что им запрещали гулять.

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Об этом сообщает Следственный комитет РФ в Омской области.

По данным следствия, 14-летняя девушка уговорила своего 17-летнего знакомого убить ее семью – мать, отчима и 10-летнюю сестру. Расправа произошла из-за того, что родители девушки запрещали ей гулять и общаться с парнем, а за 10-летней девочкой, у которой были проблемы со здоровьем, подозреваемая не хотела ухаживать.

22 января после расправы 14-летняя девушка взяла своего 6-летнего брата и пришла к соседям, которым рассказала, что в их дом ворвался неизвестный мужчина и убил ее родителей и сестру. То же самое она сказала и полиции. Впоследствии 17-летний подросток признался в расправе и показал, где спрятал нож.

24 января подозреваемых на два месяца взяли под стражу. Продолжается расследование убийства.

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