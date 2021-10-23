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Убили не талибы: брат волейболистки сборной Афганистана рассказал жуткие подробности смерти сестры

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Убили не талибы: брат волейболистки сборной Афганистана рассказал жуткие подробности смерти сестры

nypost.com

Родственник девушки утверждает, что его сестра умерла еще до прихода "Талибана".

Брат волейболистки сборной Афганистана Махджабин Хакими заявил, что его сестру убили не талибы, а вероятно родственники ее жениха.

Об этом он сказал в комментарии Alt News.

Скандар Хакими утверждает, что его сестра умерла 6 августа, когда талибы еще не захватили Кабул. По словам мужчины, спортсменка проживала в доме своего жениха. Ее нашли мертвой в ванной перед свадьбой.

"Ее тело нашли в ванной комнате. Жених Махджабин утверждал, что сестра задохнулась. Однако наша семья считает, что в ее смерти причастны родственники жениха", — сказал Скандар Хакими.

По словам мужчины, перед смертью Махджабин Хакими получила стипендию в США. Поэтому родственники ее жениха устроили ссору с волейболисткой.

Отметим, что тренер Махджабин Хакими рассказал, что девушке отрубили голову талибы. По его данным, спортсменку убили во время рейда талибов в столицу в поисках женщин, занимающихся спортом. Смерть девушки держали в тайне и угрожали ее семье.

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