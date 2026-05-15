«Убирайся отсюда»: встреча Трампа и Си Цзиньпина началась массовой дракой (ВИДЕО)
На встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина вспыхнула потасовка.
В Пекине на встрече президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина между сотрудниками службы безопасности и представителями СМИ произошла потасовка.
Соответствующее видео попало в Сеть. Об инциденте подробнее пишет Еxpress.
Встреча Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином переросла в хаос после потасовки среди съемочной группы. Инцидент развернулся, когда Трамп вошел в огромный конференц-зал, чтобы начать переговоры с Си.
Казалось, что камеру сбили на пол, прежде чем началась потасовка, во время которой кто-то четко сказал: Get the f***ck out of here (Убирайся отсюда чертовски).
К счастью, ничего подобного не произошло между Трампом и Си, хотя президента США «предупредили», что тайваньский вопрос «является самым важным в китайско-американских отношениях». Си Цзиньпин даже предупредил Трампа, что подход Вашингтона к отношениям с Тайванем может привести к конфликтам.
Тон китайского лидера резко контрастировал с тоном Трампа, который начал долгожданный саммит из Си, похвалив своего китайского коллегу и заявив, что «для меня честь быть вашим другом».
«Это подчеркнуло, насколько далеко друг от друга остаются лидеры по сложным вопросам, включая войну в Иране, торговые споры и Тайвань, и намекнуло, что трехдневный визит Трампа в Китай, вероятно, будет дольше посвящен великолепию и символике, чем значительным двусторонним прорывам», — добавляет Mirror.
Ранее мы писали, что встреча Трампа и главы КНР началась с неловкого момента.
Напомним, Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Китае. В КНР президента США сопровождают члены его команды по нацбезопасности и экономике.