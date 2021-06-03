Убить копов, как в GTA: в США двое детей 12 и 14 лет открыли огонь по полицейским

14-летняя девочка, которая стреляла из дробовика, получила серьезное ранение от одного из правоохранителей.

В американском штате Флорида 14-летняя девочка пострадала после того, как вместе с 12-летним товарищем открыла огонь в сторону помощников шерифа в округе Волусия.

Об этом в среду, 2 июня, сообщает ABC News.

Отмечается, что оба подростка сбежали из интерната и ворвались в чужой дом, в котором нашли запас оружия, в том числе АК-47, пистолет, дробовик и большое количество патронов.

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Помощники шерифа, окружив здание, призывали детей "мирно сдаться", однако те начали стрелять из оружия домовладельца. По словам шерифа Майка Читвуда, девочка, к тому же, угрожала убить сержанта. "Они выходили, чтобы убить полицейских", — заявил Читвуд.

Через 30 минут стрельбы несовершеннолетняя нападающая вышла из-за гаража и якобы дважды наставила ружье на полицейских. В нее выстрелил один из правоохранителей, девочка получила тяжелую травму. Врачи оценивают ее состояние как критическое, но стабильное.

Уже во время допроса 12-летний мальчик, который не пострадал и добровольно сдался полиции, рассказал, что его подруга сравнивала свои действия с компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA). Сам подросток совершил несколько выстрелов из АК-47.

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Известно, что никто из помощников шерифа не пострадал. Детей обвинили в покушении на убийство первой степени и вооруженном ограблении.

Как сообщалось, в США во вторник, 1 июня, спасатель устроил стрельбу на территории пожарной части №81 в округе Лос-Анджелес, убив одного из своих коллег и травмировав второго. Затем стрелок поджег свой дом и застрелился. Его тело нашли в пустом бассейне.

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