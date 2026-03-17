Убит один из ключевых военных лидеров Ирана: что известно о смерти Гулямрезы Солеймани

В столице Ирана Тегеране в результате точечного авиаудара Военно-воздушных сил Израиля ликвидирован Гулямрез Солейман — командующий полувоенной организацией «Басидж», входящей в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Израиля и иранские СМИ.

По предварительной информации, удар был нанесен по объекту в Тегеране, где находился чиновник. Израильские ВВС применили высокоточное вооружение, что позволило уничтожить цель в самом центре вражеской столицы. Пока официальный Тегеран подтверждает факт гибели генерала, однако не предоставляет деталей.

Кто такой Гулямреза Солеймани?

Гулямреза Солеймани возглавлял силы «Басидж» в течение последних шести лет. Эта структура является одной из важнейших опор режима аятолла. Силы «Басидж» отвечают за внутреннюю безопасность, подавление протестов и мобилизацию добровольцев для военных операций за границей.

Солеймани считался одним из наиболее лояльных к духовному лидеру Ирана военачальников и играл ключевую роль в координации действий КСИР. Он находился под санкциями США и ЕС из-за причастности к жестким разгонам мирных демонстраций и нарушению прав человека.

Последствия для региона

Эта ликвидация является серьезным ударом по военной вертикали Ирана и демонстрацией возможностей израильской разведки и авиации действовать в глубине иранской территории.

Эксперты уже прогнозируют новый виток эскалации на Ближнем Востоке, поскольку «Басидж» и КСИР традиционно обещают «жесткую месть» за гибель своих командиров.

Напомним, ранее в Иране подтвердили гибель министра обороны и трех высокопоставленных чиновников.