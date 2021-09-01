Убивает больше, чем войны и туберкулез: в ООН назвали причину ежегодной смерти 7 миллионов человек

Убивает больше, чем войны и туберкулез: в ООН назвали причину ежегодной смерти 7 миллионов человек

Уровень загрязнения воздуха существенно влияет на продолжительность жизни в разных странах.

По подсчетам экспертов Организации Объединенных Наций, загрязнение воздуха становится причиной смерти семи миллионов людей ежегодно.

Об этом сообщили в Twitter ООН, опубликовав ролик с разъяснениями, какой вред наносит загрязненный воздух человеческому организму.

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В опубликованном видео говорится, что от воздуха, загрязненного, прежде всего, выбросами от ископаемого топлива, больше всего страдают легкие, сердце и мозг.

"Его самое опасное оружие — незаметные ядовитые частицы, которые по размеру могут быть не больше молекулы. Они провоцируют воспалительные процессы в легких и могут стать причиной развития онкологических заболеваний. Некоторые из них проникают еще глубже, попадая в кровоток, уменьшая толщину сосудов и увеличивая кровяное давление, а это может вызвать инсульт или инфаркт ", — говорится в ролике.

В ООН подсчитали, что количество смертей от загрязненного воздуха больше, чем от войны, курение и туберкулеза.

Каждый год загрязнение воздуха уносит 7 млн жизней - больше, чем войны, курение и туберкулез.

Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни.

В США примерно на 4 мес

В РФ примерно на 9 мес

В Индии на 1,5 года



Главная причина - сжигание ископаемого топлива. pic.twitter.com/FEGgjM3fj0 — ООН (@UnitedNationsRU) September 1, 2021

"Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни. В США примерно на 4 месяца. В РФ примерно на 9 месяцев. В Индии на 1,5 года ", — говорится в заметке.

Напомним, ранее в Украине составили рейтинг самых загрязненных городов. Его возглавил Мариуполь.

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