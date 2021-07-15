Убивал детей и высасывал кровь: в Кении задержали опасного "вампира"

Арестованный убийца показал полиции место, где он спрятал тела своих жертв.

В Кении местная полиция задержала 20-летнего Мастена мелеет Ванджалу, которого называют "вампиром" и обвиняют в серийных убийствах. Как сообщает британское издание Daily Mail, задержанный признался в убийстве десяти детей и высасывании крови по меньшей мере из одной жертвы.

В среду, 14 июля, задержанный по подозрению в убийствах Ванджала показал полицейским места, где он спрятал тела некоторых из своих жертв и сделал соответствующие признания. Точное количество его жертв в полиции пока не называют. По информации следователей, за некоторых из впоследствии убитых детей "вампир" пытался получить выкуп — от 200 до 30 000 фунтов стерлингов.

Свое страшное прозвище задержанный получил потому, что, как сообщают местные газеты, у своей первой жертвы, которой стала 12-летняя девочка, он высосал кровь. Кстати, первое преступление он совершил почти пять лет назад, когда ему только исполнилось 16 лет.

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Полиция пытается установить, были ли у Ванджалы соучастники, или он убивал один.

Напомним, ранее в Южно-Африканской Республике тигр выбрался из вольера. Хищник убил смотрителя парка животных и соперника для спаривания с самкой.

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