Убивали людей в Сирии: Игнат рассказал о погибших в Брянской области РФ пилотах

Игнат подчеркнул, что Украина не верит, что российские пилоты закончатся.

Пилоты, сбитые в Брянской области России 13 мая, ранее бомбили города в Сирии. Это были одни из лучших экипажей в российской авиации.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат во время телемарафона.

"Летчики, которых направили убивать украинцев, были те же, что и убивали людей в Сирии. При чем они были одними из лучших", — отметил он.

По его словам, Россия продолжает учить летчиков. Ежегодно она может выпускать 100 – 150 пилотов. Но качество этих пилотов будет значительно хуже, поскольку у них еще недостаточно опыта.

"Поэтому особой надежды на то, что в России закончатся летчики, у нас, конечно, нет", — подытожил он.

Авиакатастрофы в Брянской области РФ 13 мая

Напомним, в субботу, 13 мая, на территории Брянской области РФ упали два вертолета Ми-8 и самолеты Су-34 и Су-35, погибли 9 российских летчиков. Россия до сих пор не назвала официальную причину авиакатастроф.

В Воздушных силах рассказали, что в тот день было уничтожено 5 самолетов. В ведомстве сообщают, что к падению причастно российское ПВО, о чем ранее заявляли сами пропагандисты.

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