"Убивали всех, кто подходил к забору": как жители кибуца в Израиле самостоятельно отразили атаку боевиков ХАМАС

В защиту кибуца стали гражданские люди, не умеющие воевать, но имеющие большое сердце.

Одним из первых израильских поселений, подвергшихся нападению боевиков ХАМАС утром в субботу, 7 октября, был кибуц Нир-Ам, где местные жители устроили жесткую оборону и отогнали нападающих.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала BBC, в котором раскрыты детали обороны Нир-Аму.

"Мы начали убивать всех, кто подходил к забору"

"Я взял пистолет, одежду, бронежилет, а еще — сигареты", — Адам спокойно вспоминает события того утра, когда его вытолкнули из постели звуки стрельбы в 06:30 7 октября.

"Мы начали убивать всех, кто подходил к забору", — говорит он.

Адама среди других односельчан называют героем Нир-Ама, спасителем своего кибуца, где живут около 400 человек всего в 2 км от Сектора Газы.

Он рассказал, что взял право повторял одну фразу снова и снова: "Никто не войдет в Нир-Ам, никто не войдет в Нир-Ам".

Адаму 46 лет, он бывший спецназ, поэтому показать его лицо или назвать полное имя нельзя. Его голова выбрита, он занимается боксом, не слишком большого телосложения, но связываться с ним не захочется. Очевидно, что победа будет за ним.

Адам рассказывает, что атаку отбивали другие мужчины и женщины из кибуца: «Гражданские люди, которые не умеют воевать, но имеют большое сердце. Двое-трое были из спецназа и имели опыт, но остальные... обычные мужчины, работающие в ИТ. Обычные, но очень, очень особенные”.

Итого они бились три или пять часов — Адам не совсем уверен. Потом наступило затишье.

"Мы никого не пустили в кибуц и никто не пострадал"

Израильские СМИ также рассказывают историю 25-летней Инбаль Рабин-Либерман, координатора военной безопасности кибуца Нир-Ам.

25-летняя Инбаль Рабин-Либерман/X (Twitter)

Девушка родилась и выросла в кибуке, затем отслужила в боевых частях ЦАХАЛа и вернулась в родное общество, чтобы стать координатором безопасности. Этот пост оплачивается из бюджета Министерства обороны Израиля. Работа состоит в том, чтобы обеспечить безопасность коммуны до того момента, когда туда смогут прибыть силы ЦАХАЛ или полиции.

Об Инбаль пишут, что утром 7 октября она "первой по всему государству Израиль осознала, что происходит, бегала как сумасшедшая от дома к дому, организовывала отряд самообороны и расставила мужчин в засады у забора кибуца".

Инбаль Рабин-Либерман после отражения атаки встретилась с мэром Тель-Авива

В Израиле говорят о по меньшей мере 25 боевиках, погибших во время атаки на этот кибуц.

“Мы думали, что все кончилось, но потом пришла вторая волна, от восьми до десяти террористов с пулеметами, с реактивными гранатометами… Они были около 10-15 метров. Я побежал к ним, стал и стрелял, убивал… выстрелами в голову», – рассказал Адам.

Что он чувствовал в пылу этой перестрелки? "Мой разум был ясен, я воин, я боец, это то, чему я учился", — говорит мужчина.

Адам понимал, что поставлен на карту. По его словам, жителей Нир-Аму убили бы так же, как и в других кибуцах рядом: “Они побежали бы в дома и убивали женщин и детей. Потому мы и дрались, убивали. Мы никого не пустили в кибуц. Никто не пострадал”.

Сейчас жители Нир-Ама живут в гостинице в Тель-Авиве. Они не знают, когда смогут вернуться. Адам думает, что некоторые будут еще долго бояться.

Он благодарен за гостеприимство. Нас тепло приняли, здесь как второй дом, — говорит он. – Из всего Израиля нам прислали одежду и еду”.

Но и здесь эвакуированы не в полной безопасности. Разговор прерывают сирены воздушной тревоги, предупреждающие о новом ракетном ударе. Адам спокойно ведет журналистов к укрытию, где толпятся семьи, некоторые дети плачут.

“Нас это не пугает, мы с юга. Для нас это обычное дело», – говорит Адам.

Он критикует правительство Израиля, прежде всего, неспособность служб безопасности предусмотреть нападение и подготовиться к нему.

Это наши лидеры. Для них это сейчас испытание. Они нас не заслуживают”, – говорит он.

Во время беспрецедентной атаки ХАМАС на Израиль погибли около 1300 человек, по меньшей мере 150 человек попали в плен. Израиль в ответ нанес авиаудары по Газе, в результате которых также погибли около 1300 человек. Израиль также блокирует Газу, не разрешая провозить на ее территорию топливо и продовольствие.

А что потом будет?

Адам говорит, что большинство людей в Газе хорошие люди, которые хотят нормальной жизни, но он хочет, чтобы Израиль покончил с боевиками ХАМАСа.

"Бывшие решения не помогают, нам нужно что-то намного, гораздо сильнее", — говорит он.

При этом он добавляет, что не хочет, чтобы израильские войска вошли в Газу. “Они [ХАМАС] хотят, чтобы мы это сделали, потому что у них там есть ловушки. Это было бы неправильно.

В кибуке Нир-Ам погиб только один житель, молодой человек, находившийся на музыкальном фестивале, на который напал ХАМАС.

13 октября Израиль официально подтвердил приказ об эвакуации жителей северной части сектора Газа. Армия обороны Израиля призвала всех жителей города Газа в течение 24 часов эвакуироваться на юг. Израиль планирует наземную операцию на территории анклава.

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