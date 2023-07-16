"Убивать россиян по приказу Пригожина": Гиркин спрогнозировал будущее ЧВК "Вагнер"

Именно неудачный мятеж Пригожин стал "реперной точкой" в дальнейшем существовании этого ЧВК.

Террорист Игорь Гиркин высказался по поводу видеоролика с колоннами "Вагнер". В частности, он считает, что самого Пригожина следует отделять от "вагнеровцев".

Об этом сообщил Гиркин в Телеграмм-канале.

"Среди последних было немало добровольцев, которые не нашли другой возможности участвовать в защите Отечества, а также тех, кто искал эффективное применение своих сил и навыков в текущей войне. Было и значительное число ветеранов "сирийской" и "африканских" кампаний, которые воевали. в составе "Вагнер" просто из-за того, что ЧВК стал "их домом", — говорит террорист.

По его словам, именно неудачный мятеж Пригожина стал "реперной точкой" в дальнейшем существовании этого НДС.

"И те "музыканты", которые остались в указанном НПФ (незаконном вооруженном формировании) под командой ублюдка-Повара – такие же предатели России, как и он. Субъективно они могут этого не понимать и тешить себя разными иллюзиями. Но объективно — это именно так и отнюдь иначе. Просто потому, что теперь "частная армия" Пригожина не имеет никакого морального права считаться защитницей Отечества", — добавил Гиркин.

В будущем, говорит Гиркин, "вагнеровцы" будут убивать своих сограждан в РФ.

Напомним, что украинская пограничная служба фиксирует соответствующие перемещения отдельных подразделений на территории Беларуси российской группировки наемников ЧВК "Вагнер".

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