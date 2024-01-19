Убивший Усаму бен Ладена мужчина рассказал, как лидер "Аль-Каиды" испускал последний вздох (фото)

Бывший спецназовец ВМС США, утверждающий, что убил Усаму бен Ладена, подробно описал последние минуты жизни террориста.

Об этом пишет ladbible.com.

Роберт О'Нил принимал участие в операции "Копье Нептуна", в ходе которой элитная американская команда "Морских котиков" успешно обнаружила и убила основателя и первого лидера исламистской боевой группировки "Аль-Каида".

Бен Ладен был смертельно ранен в его доме в городе Абботтабад, Пакистан, 2 мая в 2011 году.

Усама бен Ладен

О'Нил утверждал, что именно он произвел смертельные выстрелы, и много раз в течение многих лет рассказывал о своем опыте.

Выступая в подкасте Full Send, О'Нил рассказал, что побудило его поучаствовать в операции.

Он вспомнил: "Мы сказали: "Мы не преследуем бен Ладена ради славы или денег. Мы преследуем Усаму бен Ладена ради матери-одиночки, которая во вторник отвезла своих детей в начальную школу, а затем, через 45 минут, прыгнула насмерть из небоскреба, потому что это лучшая альтернатива, чем что бы там, черт возьми, не происходило". И ее последним жестом человеческой порядочности было придержать юбку, когда она убивала себя. Она никогда не должна была участвовать в бою. Мы должны участвовать в бою".

Роберт О'Нил / Фото: YouTube/Full Send Podcast

Рассказывая о смертельной миссии на шоу Шона Райана, он сказал: "Я слышу, как Бен Ладен делает последний вздох. Когда я выстрелил в него, он упал на заднюю кровать. Я трижды выстрелил ему в лицо. Я перевез Амаль (жену бен Ладена) и... там сейчас стоит его двухлетний сын, и в этом вся человечность. Этот ребенок не имеет к этому никакого отношения. Я отец. Я взял его на руки и перенес на спинку кровати".

Роберт О'Нил / Фото: YouTube/The Shawn Ryan Show

О'Нил сказал, что после смертельных выстрелов он "словно застыл", когда в комнату вошли другие "морские котики".

Он продолжил: "Там было много ребят, и один из моих ребят подошел ко мне и спросил: "Ты в порядке?", а я сказал: "Нет, что нам теперь делать?". И он сказал: "Теперь мы находим компьютеры. Мы делаем это каждую ночь – сотни раз". "И я такой: "Да, черт возьми". Он сказал мне: "Ты только что убил Усаму бен Ладена – твоя жизнь изменилась, приступай к чертовой работе". Так мы и поступили".

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Затем команда сделала несколько фотографий Бен Ладена. Роберт сказал, что снимки не были опубликованы, поскольку людям "не нужно знать, как выглядит правосудие, когда оно победило".

O'Нил родился в штате Монтана. В армию он пошел в 19 лет после неудачного романа. Он участвовал в 400 военных операциях, в том числе в Ираке и Афганистане.

За убийство "террориста номер один" O'Нил был удостоен специальной награды.

Напомним, в 1988 году бен Ладен создал "Аль-Каиду" – сначала как немногочисленную и хорошо засекреченную группировку. Постепенно он превратил его в радикальную террористическую группировку.

Уникальное фото Усамы бен Ладена / Фото: Uniten States Attorney`s Office Southern District of New York

Спустя 8 лет Усама объявил войну против США. В 1998 году "Аль-Каида" устроила первые крупные теракты – взрывы в американских посольствах в Кении и Найроби.

В 2001 году Усама бен Ладен организовал угон пассажирских самолетов в США и уничтожение башен Всемирного Торгового Центра – событие, которое стало известно во всем мире как теракты 11 сентября, в результате которых погибло почти 3000 человек. Ответственность бен Ладен официально взял на себя только три года спустя.

Уникальное фото Усамы бен Ладена / Фото: Uniten States Attorney`s Office Southern District of New York

В ночь на 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был убит бойцами американского спецназа. Его ликвидировали в собственном доме в районе города Абботабад недалеко от пакистанской столицы. Как позже рассказала дочь погибшего террориста, солдаты сначала захватили в плен ее безоружного отца, а затем хладнокровно расстреляли на глазах у находившихся в доме родственников. После этого в США заявили, что свергли тело лидера "Аль-Каиды" в Аравийское море.

Информацию, позволившую ЦРУ разыскать лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена, предоставил пакистанский врач Шакил Африди.