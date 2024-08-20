Убийца более 40 женщин сбежал из-под стражи: адвокат подозреваемого опровергает его вину

В Кении 13 мужчин сбежали из полицейского участка. Одного из беглецов подозревают в серийных убийствах женщин.

Кенийская полиция во вторник, 20 августа, сообщила, что из полицейского участка в столице Найроби сбежали 13 человек, которых содержали под стражей по решению суда. Среди беглецов 12 нелегальных мигрантов из Эритреи и один гражданин Кении, подозреваемый в серийных убийствах. Полиция объявила розыск подозреваемых.

Об этом пишет BBC.

Ночью заключенным удалось прорезать стальную сетку на потолке тюремной камеры и перелезть через ограждение. Правоохранители заметили побег только утром, когда принесли арестованным завтрак.

После ареста Коллинза Джумайси Халуши в июле начальник Управления уголовных расследований Кении Мохамед Амин заявил, что полиции удалось поймать "серийного убийцу-психопата, не уважающего человеческую жизнь и достоинство".

33-летний кениец Халуша признался в убийствах 42 женщин, в том числе своей жены, которые он совершил в течение последних двух лет. Однако его адвокат заявляет, что его клиента пытали, чтобы получить признание.

В пятницу, 16 августа, суд принял решение о содержании Халуши под стражей в полицейском участке в течение 30 дней до завершения полицейского расследования.

Халушу арестовали после того, как обнаружили девять изуродованных женских тел на свалке в Найроби. Жертвам было от 18 до 30 лет и все они были убиты одинаковым образом.

Ужасные преступления вызвали в обществе не только шок, но и много вопросов к правоохранительным органам, ведь помойка расположена всего в сотне метров от полицейского участка. Кроме того, непонятно, как в полиции "не заметили" исчезновение 42 женщин за два года.

Эти факты вызвали подозрения, что к жестоким убийствам могут быть причастны сами полицейские, пытающиеся "повесить" вину на подозреваемого Халушу. Поэтому в главном полицейском управлении начали расследование, чтобы установить обстоятельства бесчеловечных преступлений и подтвердить или опровергнуть версию о незаконных арестах и похищениях людей, к которым якобы причастны правоохранители.

Расследование громкого дела до сих пор продолжается.

Напомним, в Кении пастор свел в могилу сотни людей, чтобы они могли "встретиться с Иисусом". В результате жизни самоубийством покончили более 300 человек

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