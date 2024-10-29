Убийца доказал в суде, что тюрьма умышленно испортила ему Рождество

У заключенного создалось впечатление, что Пенитенциарная служба пыталась избавиться от него, и ее действия испортили ему Рождество.

В Чехии приговоренный к пожизненному заключению убийца Павел Нарожный выиграл суд против Пенитенциарной службы. Узник обвинил службу в том, что в 2021 году она умышленно на период рождественских праздников подселила его в камеру с другим осужденным убийцей.

Об этом сообщает Novinky.

Суть иска Нарожного заключалась в том, что в течение 21-29 декабря 2021 года его перевели в камеру более строгого режима, где заключенный находился вместе с приговоренным к 30 годам убийцей. Среди прочего последний получил приговор за попытку убийства сокамерника.

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Нарожный жаловался, что в тюрьме, где он находился, были другие свободные камеры. Однако после 29 декабря Пенитенциарная служба сама отменила перевод заключенного.

"У него создалось впечатление, что Пенитенциарная служба пыталась избавиться от него, и ее действия испортили ему Рождество", – говорится в иске осужденного.

Нарожный потребовал признать факт якобы незаконного вмешательства со стороны службы. Узник отмечал, что его временный сокамерник ранее забил другого осужденного из-за того, что психиатр забрал у него лекарства.

В свою очередь представители Пенитенциарной службы утверждали в суде, что Нарожный не жаловался на своего сокамерника, что история о лекарствах была выдумкой, и что между заключенными во время пребывания в одной камере не возникало конфликтов.

Дело дошло до Высшего административного суда Чехии, который принял сторону истца. По мнению суда, если Нарожный был беспроблемным заключенным, то его сокамерник представлял реальную угрозу насильственного поведения по отношению к другим осужденным.

Нарожный отбывает пожизненное заключение в тюрьме Миров Оломоуцкого края Чехии после продолжительного судебного процесса, в результате которого был признан виновным в убийстве своего отца и его сожительницы.

К слову, в США самая молодая приговоренная к смертной казни женщина уже 30 лет находится в камере смертников.

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