Убийца двух сестер подписал кровью "сделку с демоном" ради выигрыша в лотерею

Поклонник сатаны обещал принести в жертву 6 женщин в течение 6 месяцев.

В Великобритании суд назначил пожизненное заключение с правом на помилование через 35 лет 19-летнему Даньялу Хусейну, которого обвинили в ритуальном убийстве двух сестер, в возрасте 27 и 46 лет, в северном Лондоне.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июне 2020 года Хусейн нанес 36 ударов 12-дюймовым ножом двум женщинам, когда одна из них праздновала свой день рождения на вечеринке. Тела своих жертв он спрятал в лесу, где их нашел случайный прохожий.

В ходе следствия стали известны жуткие подробности этого убийства. Как установили полицейские, Хусейн пытался выполнить подписанный собственной кровью "контракт" с демоном, которого он назвал Люцифугом Рофокале. В этом дьявольском соглашении он пообещал убить шесть женщин за шесть месяцев в обмен на выигрыш в лотерею Mega Millions Super Jackpot на сумму 321 миллион фунтов стерлингов.

После его ареста полиция обнаружила, что Хусейн активно общался по теме демонологии, приворотного зелья, а также интересовался ультраправыми взглядами и скандинавской мифологией. В полиции считают, что если бы его не поймали, он убил бы снова.

Мать убитых Мина Смоллман была женщиной-архидиаконом Англиканской церкви. Она пообещала после приговора суда, что не позволит, чтобы убийца когда-либо вышел на свободу.

Напомним, ранее британцу Уэйну Казинсу, который работал в полиции и был женат на украинке, вынесли приговор по обвинению в жестоком убийстве. Коп-убийца проведет в тюрьме всю жизнь и не будет иметь права на помилование.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку