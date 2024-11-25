Убийца после 20 лет заключения устроил банкет у дома жертвы: чем это закончилось – фото

Осужденный убийца в Китае вызвал значительное возмущение в Интернете после того, как отпраздновал свое освобождение после 20-летнего тюремного заключения пышным пиром и петардами прямо у дома жертвы.

Об этом пишет SCMP.

Об этом провокационном поступке стало известно благодаря серии видеороликов, опубликованных сыном жертвы, известным в Интернете как Kailiang Rensheng, фамилия которого – Сян. Он родом из города Мяньян, провинция Сычуань.

Сян рассказал, что в возрасте 15 лет он потерял отца в результате жестокого убийства, организованного тремя киллерами, нанятыми их соседом. Его отец, которому было всего 39 лет и только начинал свою карьеру, был убит в собственной спальне, а тело подожгли бензином, чтобы уничтожить улики.

Сян так и не увидел останков отца, поскольку семья защитила его от травмы. После убийства они также столкнулись с угрозами и слежкой со стороны убийц.

В ответ на спекуляции в Интернете по поводу причастности его отца к неэтичной деятельности, Сян объяснил, что убийство стало следствием спора между родственниками его отца и заказчиком преступления. Когда во время спора вмешался его отец, организатор затаил обиду, в конце концов приведшее к убийству. Сян также отметил, что из четырех человек, участвовавших в убийстве, двое были казнены, а организатор и еще один получили смертные приговоры с отсрочкой исполнения.

Согласно уголовному законодательству Китая, лицо, приговоренное к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, может быть заменено на пожизненное заключение, а затем на фиксированный срок в 25 лет, если он продемонстрирует хорошее поведение и внесет значительный вклад в развитие общества. Однако минимальный срок для любого сокращения наказания не может быть меньше 20 лет.

14 ноября, узнав об освобождении убийцы после отбытия 20-летнего срока и планах на праздничный банкет, Сян, который сейчас работает в Шэньчжэне, поспешил вернуться в родной город. На следующий день осужденный устроил экстравагантное мероприятие с 18 банкетными столами, установленными перед их домом.

На видео зафиксировано, как автомобиль подъезжает к двору, украшенному красной дорожкой, как гости заходят под звуки петард, напоминающих празднование.

Убийца устроил банкет у дома жертвы / Фото: Weibo

"Если бы у меня была возможность, я бы хотел поговорить с убийцей. Не для того чтобы выплеснуть злость, а чтобы понять, почему он сделал выбор, который принес столько боли двум семьям. Но в день его освобождения я столкнулся с откровенной провокацией и непреодолимой злобой", — сказал Сян.

Убийца устроил банкет у дома жертвы / Фото: Weibo

Несмотря на призывы прекратить празднование, оно продолжалось, пока не вмешались местная полиция и представители власти. Представитель правительства города Цинги подтвердил, что после получения уведомления Сяна местные чиновники, полиция и сельские лидеры быстро вмешались и провели воспитательные беседы с осужденным и его семьей.

С тех пор обе стороны выразили желание избежать дальнейшего конфликта.

Однако эта откровенная провокация вызвала гнев общественности в Интернете: "Какой смысл в 20 годах заключения? Если он получил более мягкий приговор, то это явно была ошибка", "Такого убийцу нельзя было выпускать на свободу. Проведите тщательное расследование в этой тюрьме", "Почему на банкете было так много людей? О чем они думали?".

Напомним, мужчину чуть не подожгли по индуистскому обряду. Он проснулся на погребальном костре.

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