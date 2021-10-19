Убийца зарезал свою жену, вывез ее труп в багажнике, а потом делал вид взволнованного мужа

Тело убитой женщины он выбросил прямо на тротуаре в тупиковой улочке города.

Окружной суд в Лестере (Великобритания) признал виновным 28-летний британца Кашиша Аггарваля в убийстве его на год старшей жены и назначил ему пожизненное лишение свободы.

Об этом во вторник, 19 октября, сообщает издание Mirror.

В начале марта этого года житель Лестера Кашиш Аггарваль сообщил об исчезновении своей жены в полицию. В начале расследования он представлял себя озабоченным мужем, звонил к друзьям и родным, расспрашивая, никто ли ее не видел.

Полицейским он рассказал, что в тот вечер приехал домой с работы и сразу пошел принимать душ. Когда же вышел из ванны, то понял, что его жены нигде в доме нет, поэтому о ее исчезновении сообщил не сразу.

Труп женщины обнаружили той же ночью после звонка случайного прохожего. У потерпевшей были многочисленные ножевые ранения на шее, плечах, груди и на руке.

Во время обыска в доме супругов были обнаружены следы крови в столовой и в гараже. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как хозяин подъезжал в тот вечер ко входу в дом задним ходом так, чтобы багажник был у входной двери.

Еще одна запись из уличных камер зафиксировал автомобиль хозяина дома вблизи места, где был найден труп женщины. При тщательном осмотре в багажнике автомобиля тоже были обнаружены следы крови.

19 октября Аґгарвалу был вынесен приговор — пожизненное заключение.

Напомним, ранее британцу Уэйну Казинс, который работал в полиции и был женат на украинке, вынесли приговор по обвинению в жестоком убийстве. Коп-убийца проведет в тюрьме всю жизнь и не будет иметь права на помилование.

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