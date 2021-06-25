Убийцу Джорджа Флойда приговорили к 22,5 годам тюрьмы: детали

Мать Шовин просила о помиловании. Она заявила в суде, что "всегда верила" в невиновность сына.

В США экс-офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина в пятницу, 25 июня, приговорили к 22,5 годам заключения за убийство Джорджа Флойда.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что бывшего полицейского могут освободить условно-досрочно после отбытия 15 лет. В то же время прокуроры просили у судьи наказать Шовина до 30 лет лишения свободы.

"Это не мгновенный выстрел (...). Это 9,5 минут жестокости в отношении человека, который был беспомощен и просто умолял сохранить свою жизнь", — отмечала сторона обвинения.

Во время заседания подсудимый выразил соболезнования семье Флойда и, не вдаваясь в подробности, анонсировал обнародование информации, которая даст родным погибшего "некоторое душевное спокойствие".

Члены семьи Флойда просили максимального наказания для убийцы. "Наша семья навсегда разрушена", — высказался племянник Флойда Брэндон Уильямс.

Семилетняя дочь Флойда на вопрос о том, что бы она хотела сказать своему отцу, ответила: "Я скучаю по тебе и люблю тебя".

Мать Шовина, Кэролайн Полента, просила судью помиловать сына, заявив, что его репутация несправедливо сведена к "агрессивному, бессердечному и равнодушному человеку" и расисту.

"Я могу сказать вам, что это далеко от истины, — сказала она суде. — Я хочу, чтобы этот суд знал, что все это неправда и что мой сын — хороший человек". Женщина добавила: "Дерек, я хочу, чтобы ты знал, что я всегда верила в твою невиновность, и я никогда не откажусь от этого. Я буду рядом, когда ты вернешься домой".

25 мая 2020 года Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием, после чего афроамериканец умер. 26 мая Шовина и еще троих полицейских, участвовавших в аресте мужчиын, уволили.

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Американские граждане отреагировали на новость мгновенно. Несмотря на пандемию коронавируса, 26 мая люди в Миннеаполисе массово вышли на улицы в знак протеста против жестокости полицейских и расизма. Впоследствии протесты против расизма охватили всю страну.

В мае суд присяжных в Миннеаполисе, штат Миннесота, признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непреднамеренное убийство темнокожего Джорджа Флойда.

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Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда после того, как присяжные признали Шовина виновным в убийстве. Глава Белого дома в разговоре назвал обвинительный приговор по делу о смерти афроамериканца справедливым и важным.

Сам Дерек Шовин вскоре подал ходатайство о новом судебном разбирательстве. Адвокат Шовина Эрик Нельсон тогда отмечал отказ суда в просьбе изменить место проведения слушания. Защитник также отмечал, что огласка дела усилила "потенциал для предвзятого отношения к рассмотрению".

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