Убийцы и палачи украинцев: журналисты установили, где и как живут генералы ФСБ — расследование

Виновники военных преступлений в Украине, руководящие подразделениями российской спецслужбы, ведут состоятельную жизнь в Подмосковье.

Украинские журналисты получили от своих источников в военных кругах информацию о недвижимости российских генералов, возглавляющих подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Об этом говорится в расследовании, которое опубликовало "Следствие.Инфо".

Руководитель управления ФСБ в Крыму

На должности начальника управления ФСБ в аннексированном Россией Крыму до 2018 года находился генерал-лейтенант в отставке Виктор Николаевич Палагин. При его руководстве происходили массовые захваты украинских активистов и журналистов, преследование крымских татар.

Генерал-лейтенант ФСБ РФ в отставке Виктор Палагин / Фото: Слідство.Інфо

В частности, тогда россияне задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активистов Геннадия Афанасьева и Александра Кольченко, исчезли активисты Тимур Шаймарданов и Сейран Зинединов.

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14 ноября 2018 года Палагин уволился по собственному желанию и перебрался на должность заместителя председателя правления российской энергетической компании "ФСК Единая энергетическая система", которая поставляет электроэнергию по всей России.

Как сообщили источники "Следствия.Инфо", у российского генерал-лейтенанта в отставке два двухэтажных дома в селе Тимонино под Москвой, один дом площадью около 263,4 м2 и второй — 117,2 м2.

Руководитель департамента контрразведки ФСБ

В 2022 году стало известно, что на оккупированных территориях ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья, в которые входили сотрудники департамента контрразведки ФСБ. Руководит этим департаментом генерал-полковник Николай Юрьев.

Генерал-полковник ФСБ РФ Николай Юрьев / Фото: Слідство.Інфо

Российский генерал с уютом поселился в Подмосковье.

По меньшей мере, десять земельных участков в Московской области записано на него, его дочь и, вероятно, жену Тамару Юрьеву. Только участок в дачном поселении "Ново-Дарьино" размером 50 соток, записанный на Тамару Юрьеву, может стоить около 4 млн долларов.

У дочери генерала Александры Юрьевой журналисты обнаружили элитную недвижимость в Москве и автопарк с дорогими авто. Также на нее записан участок в садоводческом обществе "Поляна" площадью 18 соток. Сегодня ее стоимость может составить около 40 тысяч долларов.

Руководитель 1-й службы ФСБ

Департамент Юрьева входит в структуру 1-й службы (контрразведки) ФСБ, которую с 2015 года возглавляет генерал-лейтенант Владислав Менщиков. Эта служба известна тем, что специализируется на планировании и организации разведывательных и диверсионно-террористических операций на территории Украины.

Генерал-лейтенант ФСБ РФ Владислав Менщиков / Фото: Слідство.Інфо

Среди подразделений этой службы есть Центр информационной безопасности или 18-й центр ФСБ. Большинство кибератак на Украине из РФ — его работа.

Владислав Менщиков и его семья имеют в собственности не менее 16 земельных участков в Московской области, 7 домов и одну квартиру.

Если собрать всю недвижимость Менщикова, то может получиться небольшой городок. Его имения размером от 68 до 1000 м2. А земельные участки от трех до почти 60 соток. Некоторые из участков Меншикова расположены рядом и объединяются в коттеджный комплекс.

Сегодня стоимость самого большого участка Меншикова может стоить 2,2 миллиона долларов. А общая стоимость его коттеджного комплекса – почти 6 миллионов долларов.

Руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ

Департамент контрразведывательных операций ФСБ возглавляет генерал-лейтенант Дмитрий Минаев.

Генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев / Фото: Слідство.Інфо

Украинская спецслужба назвала его главным организатором убийств в 2017-м двух украинских разведчиков Александра Хараберюша и Максима Шаповала.

Минаев также поселился в пригороде Москвы. Россиянин имеет там два двухэтажных дома и четыре земельных участка.

Руководитель службы обеспечения ФСБ

В должности руководителя 7-й службы обеспечения деятельности ФСБ РФ находится генерал-полковник Милайло Шекин. Эта служба закупает для ФСБ практически все – от квартир, автомобилей, пограничных катеров, огнестрельного оружия до обмундирования и лекарств.

Генерал-полковник ФСБ РФ Милайло Шекин / Фото: Слідство.Інфо

Известно, что семья Шекина владеет недвижимостью, стоимостью более двух миллиардов рублей. Сюда входят элитные квартиры, дорогие автомобили, имение, а также десять земельных участков в Одинцовском районе Московской области. Самый большой земельный участок имеет площадь 36 соток. Сегодня она может стоить около 400 тысяч долларов.

Напомним, в войне против Украины Россия потеряла по меньшей мере семь генералов. Последним из них стал недавно ликвидированный генерал-майор Владимир Завадский.

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