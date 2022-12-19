"Убийцы, вы разбомбили его": в Петербурге задержали школьницу за надпись на инсталляции о Мариуполе

18 декабря на установленной в Петербурге инсталляции, которая, по замыслу оккупантов, должна символизировать "дружеские отношения" этого города с захваченным Мариуполем, появилась надпись "Убийцы, вы его разбомбили, иуды".

Об этом сообщает "Север.Реалии".

Фраза черной краской была нанесена на сердце с надписью "Мариуполь" и появилась меньше, чем через неделю после ее установки. После этого несколько рабочих сняли обшивку инсталляции. Предполагается, что ее заменят на новую и вернут на место.

На Дворцовой площади частично разобрали инсталляцию «Двойные сердца», посвященную «дружбе» Мариуполя и Петербурга.



На ней неизвестные написали "Вы разбомбили его", "Убийцы", "Иуды".



По подозрению в порче объекта задержана 17-летняя школьница и отпущена под обязательство о явке pic.twitter.com/VelY8VN5HV – Андрей Пивоваров (@brewerov) December 19, 2022

Полиция заподозрила в поступке 17-летнюю одиннадцатиклассницу.

В отношение девушку открыли административное дело о якобы "дискредитации вооруженных сил РФ" и отпустили под обязательство о явке.

Информация о том, является ли девушка жительницей Мариуполя, либо других оккупированных территорий, или это местная жительница, не указано.

Фото: Радио Свобода

Отметим, что установка "Петербург-Мариуполь" появилась на Дворцовой площади Петербурга 12 декабря. По словам оккупантов, она должна символизировать "побратимство городов".

Напомним, что в России снова будут судить девушку за надпись "Нет в***е", которая ранее доказала в суде, что протестовала против воблы, а не против войны.

Ранее сообщалось, что в РФ оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы за якобы распространение так называемых "фейков" о российской армии.

Отметим, что все чаще на россиян, публично выступающих против войны с Украиной, открывают дело за так называемую "дискредитацию ВС РФ". В частности, по этой статье российский суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 45 тыс. рублей. Лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тыс. за то, что он сказал, что "родина, это не пятая точка президента (Путина. – Ред.), которую нужно целовать все время".

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