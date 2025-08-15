- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 1 мин
«Убийства должны прекратиться»: встреча Трампа и Путина сопровождает протест в поддержку Украины
Небольшая группа активистов вышла с плакатами в поддержку Украины на встрече президентов США и России на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
В ходе двусторонних переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина у Объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске прошла демонстрация. Небольшая группа протестующих развернула сине-желтые баннеры «Stand with Ukraine» («Стоймо с Украиной») и украинские флаги.
Об этом сообщает The New York Times.
По информации издания, большинство участников акции назвали саммит позором для Аляски и пиар-победой для Путина.
В то же время один из протестующих, республиканец и сварщик на пенсии Морис Хансен, вышедший на протест с украинским флагом в руках, выразил поддержку любым переговорам, если это поможет закончить войну.
«Убийства должны прекратиться», — сказал он, объясняя свою позицию.
Напомним, журналисты дважды спросили Путина, когда он перестанет убивать гражданских людей в Украине. «Ответ» диктатора был крайне «красноречивым».