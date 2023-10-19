Убийства, изнасилования, пытки: военные преступления являются частью российской стратегии – WP

Нести ответственность за совершение преступлений против мирных украинцев должны не только исполнители.

Крайняя жестокость и военные преступления россиян являются частью российского метода ведения войны. Когда Владимир Путин предстанет перед Международным уголовным судом, рядом с ним должны сидеть многие его приспешники.

Об этом пишут генерал армии США в отставке и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в колонке издания Washington Post.

"Россия сознательно избрала войну против Украины, которая напоминает худшие аспекты Второй мировой – конфликта, приведшего к разработке Женевских конвенций 1949 года. Массовые изнасилования, пытки и обстрелы жилых районов слишком часты и свидетельствуют, что российское высшее командование закрывает глаза на зло. Офицерский корпус, похоже, рассматривает террор и смерть гражданского населения как неотъемлемую часть плана своей кампании", – говорится в материале.

Жестокость, несомненно, по мнению экспертов, отражает разочарование от того, что российские наступательные действия не принесли им скорую победу.

"Выплеснуть это разочарование и злость на безоружных гражданских через пытки и изнасилования – это ответ, который, к сожалению, такой же трагичный, как и сама война. Существует множество прецедентов как больших жертв, так и жестокого обращения с гражданским населением. Похоже, что Путин видит 1943-й, когда Красная армия начала вытеснять страны Оси из СССР – как исторический прецедент для своего вторжения в Украину. Аналогия смешная: россияне воюют с народом Украины, а не с иностранными захватчиками", — заключили авторы.

Сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны

Организация Объединенных Наций подтвердила гибель 9701 гражданского в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

По заявлению УВКПЧ, ООН считает, что реальное количество потерь среди гражданских лиц значительно выше. Из-за интенсивных боев на отдельных территориях Украины и в оккупации получение информации происходит с задержкой, а также многие сообщения о потерях среди гражданских лиц нуждаются в подтверждении.

Наиболее смертоносным месяцем для гражданских лиц в ООН называют март 2022 года. Речь идет о, по меньшей мере, 4154 погибших.

Тем временем в Гааге 18 сентября начались слушания в иске Украины против России о конвенции о геноциде.

Россия отвергает обвинения со стороны украинских властей и международных следователей в преступлениях против человечности.

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