Убийства в Карловом университете: что известно о самой массовой стрельбе в истории Чехии

В результате стрельбы в Карловом университете Праги по меньшей мере 14 человек погибли, еще 25 ранены.

В четверг, 21 декабря, в центре Праги, на площади Яна Палаха, произошла стрельба в здании философского факультета Карлового университета.

ТСН.ua собрали все, что известно о трагическом "шутинге".

Как произошла стрельба

По сообщениям полиции, стрелок использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Людей срочно эвакуировали из университета, но на фото и видео с места событий видны выбегавшие и выпрыгивавшие из окон здания факультета.

Житель города Тарг Пейшенс, который проживает в доме неподалеку от места происшествия, рассказал СМИ, что слышал "много выстрелов".

"Я выглянул со своего балкона и увидел, как прибыла полиция. Нескольким полицейским было тяжело остановить людей, которые шли к месту происшествия", – рассказал он.

Медики сообщили, что на место выехало значительное количество бригад, а также спецавто, которые используют в случае массовой опасности.

В 16:00 полиция ликвидировала стрелка. На место происшествия сразу прибыл министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан и глава чешского правительства Петр Фиала.

Стрельба в Праге / Фото: Associated Press

Кем был стрелок из Праги

Вероятным стрелком может быть Давид Козак. Пользователи Сети нашли одноименный (David Kozák) Telegram-канал, в котором автор готовился к "шутингу". Он был создан 9 декабря. Автор в нем рассказывает, что планирует заняться "скулшутингом", а "вдохновляется" он стрелками, устраивавшими массовые убийства в школах.

"Я хочу сделать скулшутинг и, возможно, суицид... Этот канал – дневник, где я буду рассказывать о своей жизни до стрельбы", – писал вероятный пражский стрелок еще 10 декабря.

Свое последнее сообщение в канале он опубликовал 19 декабря. В нем он жалуется на звон в ушах и желание "вырвать их".

По сообщениям полиции, стрелок имел "огромный склад оружия и боеприпасов" и только быстрые действия правоохранителей предотвратили более массовое кровопролитие. Его начали искать еще до того, как он начал "шутинг", поскольку его отца нашли мертвым в селе возле Праги. Полиция предполагает, что его мог убить собственный сын — пражский стрелок.

Что известно о пострадавших

Полиция подтвердила, что в результате стрельбы погибли 14 человек, а 25 получили ранения разной степени тяжести. По словам очевидцев, среди жертв есть одногруппники стрелка.

Правительство Чехии объявило 23 декабря днем траура по погибшим. Расследование продолжается.

День траура после стрельбы в Праге / Фото: Associated Press

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