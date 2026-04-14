Убийственная экскурсия: отец 10 лет пытается раскрыть правду о смерти дочери-школьницы

17-летняя Виктория Наталини, которую нашли мертвой во время школьной поездки

Школьная поездка на ферму в Бразилии закончилась трагедией, которая уже десятилетие остается нераскрытой. 17-летнюю Викторию Наталини нашли мертвой, а ее отец до сих пор пытается доказать, что это было умышленное убийство.

Об этом пишет BBC News Украина.

11 сентября 2015 года группа школьников из Школы Вальдорфской педагогики имени Рудольфа Штайнера в Сан-Паулу отправилась на учебную поездку на сельскую ферму.

Среди участников была 17-летняя Виктория. Она ждала возвращения домой, чтобы увидеть выступление своей любимой группы Queen. Однако эта поездка стала для Виктории последней — через несколько дней после прибытия на ферму девушку нашли мертвой.

Прошло уже более 10 лет, но обстоятельства смерти подростка до сих пор остаются невыясненными. Ее отец не прекращает поисков правды и даже самостоятельно взялся за расследование.

Детали о загадочной смерти девушки во время поездки

Группа из 34 учеников планировала провести несколько дней на ферме Перейрас в городе Итатиба (штат Сан-Паулу). Вместе с двумя преподавателями и тремя техническими специалистами по топографии они должны были выполнять практические задания по математике и топографии, в частности составлять детальные карты местности.

Ученикам запретили брать с собой мобильные телефоны.

«Им не разрешали общаться с родителями. Мы доверяли, что школа выполнит свой долг», — рассказал отец Виктории — Жоау Карлус Наталини.

На пятый день поездки школьников распределили на группы для работы на разных участках фермы.

Около 14:30 Виктория сообщила своим одноклассникам, что идет в туалет, и отправилась по грунтовой дороге в сторону фермерского дома, расположенного примерно в 500 м. Именно тогда ее видели в последний раз.

Когда через два часа девушка не вернулась, одноклассники обратились к учителям, и начались поиски. По словам отца, полицию известили только ближе к вечеру. Сам он узнал об исчезновении дочери в тот же вечер и прибыл на место примерно в 23:00 — именно тогда поиски временно прекратили. Среди версий на то время даже рассматривали похищение.

На следующее утро поиски возобновили, и вскоре полицейский вертолет обнаружил тело Виктории неподалеку от фермы.

«Это был огромный шок, когда мне сказали, что нашли ее тело. Я стоял и должен был собраться с силами, чтобы удержаться на ногах. Все было очень трудно. Мне пришлось сообщать родственникам и еще опознавать тело дочери», — говорит Наталини, называя тот день худшим в своей жизни.

Смерть девушки была естественной или преступлением?

Поскольку на теле Виктории не было очевидных повреждений или явных следов насилия, основной версией сначала считали естественную смерть. Вскоре после трагедии эксперты Института судебно-медицинской экспертизы (IML) указали на «неопределенную причину с признаками естественной смерти».

Анализы показали, что Виктория не употребляла ни наркотиков, ни алкоголя. В то же время в медиа появлялись предположения о возможных судорогах в анамнезе, однако семья это категорически отрицала.

Отец настаивал, что дочь была здоровой, занималась спортом и не имела серьезных проблем со здоровьем, поэтому сомневался в выводах экспертов.

«Через несколько дней или недель мы начали задумываться, насколько все это странно. Ее тело нашли напротив центрального фермерского дома, куда она направлялась, когда исчезла, и это вызвало вопросы. Мы неоднократно просили местную полицию провести расследование, но они отказывались, утверждая, что это была естественная смерть», — говорит Наталини.

Место, где нашли тело Виктории Наталини

Особое подозрение у него вызвало положение тела — лицом вниз со скрещенными руками, что, по его мнению, могло свидетельствовать о перемещении.

В конце концов мужчина решил действовать самостоятельно и привлек частных экспертов. Они пришли к выводу, что несмотря на отсутствие явных травм, смерть не была естественной, а тело, вероятно, перенесли.

«Эксперты, которых я нанял, просмотрели все материалы, связанные с моей дочерью, проанализировали их и воссоздали полную динамику событий, указав, что это не была естественная смерть», — отметил Наталини.

Этот отчет передали правоохранителям, после чего дело пересмотрели и передали в Департамент по расследованию убийств и защите лиц (DHPP) штата Сан-Паулу.

В начале 2016 года новая экспертиза подтвердила, что Виктория умерла от «механической асфиксии в форме прямого удушения», что указывает на возможное убийство. По словам специалистов, такой способ обычно означает удушение руками.

Наталини убежден, что на его дочь напали, когда она шла к фермерскому дому.

«Она, видимо, пыталась защищаться, а человек, который на нее нападал, испугавшись, что она начнет кричать и сообщит об этом, решил заставить ее замолчать. Поэтому прикрыл ей рот и нос, что в итоге привело к удушению моей дочери», — говорит Наталини.

В ответе на отчет ферма Перейрас, где проходила поездка, заявила, что полностью сотрудничала со следствием и способствовала работе правоохранителей и судебно-медицинских экспертов, «которые опросили всех сотрудников, желающих дать показания, столько раз, сколько было нужно, и имели свободу знакомиться с любыми документами».

«Полицейская работа всегда проводилась с максимальной свободой, и мы всегда строго выполняли указания следователей», — отметили в заявлении.

Гражданская полиция штата Сан-Паулу отвергла обвинения в недостатках расследования и заверила, что «приняла все соответствующие меры».

Ход дела о смерти девушки

В начале февраля Четвертая коллегия Высшего суда правосудия обязала Школу Вальдорфской педагогики выплатить отцу Виктории около 188 тыс. долл. компенсации морального вреда. В то же время в марте уголовный суд постановил, что учителя и администрация учебного заведения не несут уголовной ответственности за возможную халатность, которая могла привести к исчезновению и смерти девушки.

Наталини намерен обжаловать это решение, указывая на, по его словам, процессуальные нарушения во время расследования.

Параллельно было возобновлено расследование возможного убийства, хотя ранее дело закрыли, придя к выводу о естественных причинах смерти. Сейчас, по словам чиновников, дело находится на завершающем этапе.

Департамент образования штата Сан-Паулу сообщил, что проводил проверку деятельности школы в то время, однако никаких нарушений не обнаружил.

В школе, в свою очередь, заявили, что приняли «все необходимые меры безопасности во время учебной поездки и что после обнаружения отсутствия Виктории сообщили компетентным органам».

«Также уточняется, что во время всех педагогических мероприятий — как в школе, так и за ее пределами — учебное заведение предоставляет команды квалифицированных специалистов для сопровождения учеников», — добавили в заявлении.

Отец дальше ищет правду о смерти дочери

Несмотря на возобновление дела, Наталини не прекращает усилий, чтобы выяснить правду о смерти дочери. Около трех лет назад он создал онлайн-петицию с требованием раскрыть дело — сейчас она собрала почти 58 тыс. подписей. Мужчина планирует и дальше привлекать внимание к этой истории, пока не будут установлены все обстоятельства трагедии.

Виктория с отцом

Он также активно ведет страницы в соцсетях, где делится новостями о ходе дела. В частности, в Instagram есть профиль Victoria Natalini vive («Виктория Наталини живет»), где он регулярно публикует обновления.

Кроме этого, Наталини продолжает собственное расследование, пытаясь найти новые доказательства и передать их полиции. Недавно он даже объявил вознаграждение за любую полезную информацию.

Несмотря на годы эмоционального истощения, мужчина не жалеет о своих усилиях и говорит, что поступил бы так же снова: «Она моя дочь, и я не жалею».

К слову, в Дарницком районе Киева в интернате загадочно умерла 11-летняя Мирослава Л. Полиция открыла производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Естественная смерть» для выяснения всех обстоятельств. Тело направили на экспертизу. В интернате и КГГА от комментариев воздержались.