Убийственный голод: в давке за едой в Пакистане погибли 11 женщин и детей

Пакистан столкнулся с одним из худших экономических кризисов в своей истории. Миллионы людей пытаются получить бесплатные продукты.

Во время давки в центре распределения продовольственной помощи по случаю священного для мусульман месяца Рамадан в городе Карачи на юге Пакистана погибли не менее 11 человек, все — женщины и дети.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пакистанскую полицию.

Возле местной фабрики, где создан один из центров продовольственной помощи, с самого утра собирались люди, чтобы забрать бесплатные продукты. Что именно стало причиной инцидента, неизвестно, но вдруг из толпы послышались крики и сотни людей начали толкать друг друга, чтобы войти в помещение.

По словам представителя местной администрации, в небольшом промышленном комплексе находилось от 600 до 700 человек.

Несколько человек во время инцидента также получили ранения, некоторые из них упали в соседнюю канализацию.

Местные СМИ сообщают, что погибли восемь женщин и трое детей.

Представитель местной полиции Маги Хашми. сказал, что владелец фабрики, организовавший центр раздачи пищи, не предупредил о своих планах, поэтому здесь не были развернуты дополнительные силы для охраны порядка.

Давка в Карачи стала самой большой по количеству жертв в пунктах раздачи пищи в Рамадан с начала священного для мусульман месяца поста. В общей сложности количество погибших в центрах бесплатного питания по всей стране возросло, по меньшей мере, до 21 человека.

Пакистан столкнулся с одним из худших экономических кризисов в своей истории. Миллионы людей пытаются получить бесплатные продукты. Большие толпы людей собираются в распределительных центрах, которые были открыты на прошлой неделе, чтобы облегчить последствия рекордной инфляции и стремительного роста бедности.

Напомним, глава Всемирной продовольственной программы заявил, что 70 миллионов человек могут умереть от голода.

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