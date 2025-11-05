Убийственный тайфун накрыл Филиппины: десятки погибших и пропавших без вести (фото)

Тайфун Kalmaegi на Филиппинах / © Associated Press

Реклама

Филиппины атаковал тайфун Kalmaegi, ставший самым смертельным штормом года в Юго-Восточной Азии, унеся жизни по меньшей мере 66 человек. Более полумиллиона жителей Филиппин были вынуждены покинуть свои дома, а власти уже призывают готовиться к новому супер-тайфуну.

Об этом сообщает Bloomberg.

Тайфун Kalmaegi унес жизни по меньшей мере 66 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщили представители власти в среду. В то же время власти призывают население готовиться к надвигающемуся на страну новому шторму.

Реклама

Это — самый смертоносный тайфун года в Юго-Восточной Азии, заставивший более 500 тыс. жителей покинуть свои дома. Больше всего пострадала провинция Себу, где масштабные наводнения затопили жилые кварталы, а люди были вынуждены спасаться на крышах домов.

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, большинство погибших стали жертвами падения деревьев, обломков или быстрых потоков воды. Трагедия также постигла военных — вертолет ВВС Филиппин, который помогал в спасательных операциях, разбился, погибли шесть членов экипажа.

Тайфун Kalmaegi на Филиппинах / © Associated Press

Тайфун Kalmaegi на Филиппинах / © Associated Press

Метеорологическое агентство Pagasa сообщает, что Kalmaegi (местное название Tino) сейчас имеет ветер до 130 км/ч. и порывы до 180 км/ч. В некоторых районах Палавана, у Южно-Китайского моря, объявлен второй уровень опасности из пяти возможных.

«Кроме 66 погибших, еще 26 человек считаются пропавшими без вести», — рассказал заместитель руководителя Управления гражданской обороны Бернардо Рафаэлито Алехандро.

Реклама

По его словам, в районе Себу за короткое время выпала месячная норма осадков.

Тайфун Kalmaegi на Филиппинах / © Associated Press

Тайфун Kalmaegi на Филиппинах / © Associated Press

Ожидается, что тайфун выйдет с территории Филиппин утром 6 ноября и направится во Вьетнам, который до сих пор приходит в себя от недавних наводнений. В то же время синоптики предупреждают о новой тропической депрессии, которая может перерасти в супер-тайфун 8 ноября. По прогнозам, на острове Лусон в начале следующей недели возможны «жизненно опасные погодные условия».

Kalmaegi стал 20-м тайфуном, ударившим по стране в этом году, снова подняв вопросы коррупции в проектах по контролю наводнений, которые стоят миллиарды песо и вызвали общественное возмущение. Филиппины ежегодно испытывают влияние примерно 20 циклонов, что делает их одной из самых уязвимых стран мира к стихийным бедствиям.

Губернатор Себу Памела Барикуатро, чья провинция еще не оправилась после недавнего землетрясения, обратилась к власти с просьбой о помощи.

Реклама

«26 миллиардов песо выделено на борьбу с наводнениями в Себу, а мы все равно потопаем», — написала она в Facebook.

Напомним, накануне во Вьетнаме свирепствовал тайфун Bualoi. По данным на 3 ноября, число погибших от тайфуна и вызванных им наводнений возросло до 51, еще 14 человек пропали без вести. Стихия нанесла ущерб на сумму около 603 млн дол. Тайфун повредил более 230 тыс. домов и уничтожил почти 89 тыс. га сельскохозяйственных культур.