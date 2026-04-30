Убийство 16-летней украинской беженки в Германии: суд шокировал приговором подозреваемому

16-летняя украинка, убитая в Германии

В Германии суд принял решение по делу гибели 16-летней украинки, которую в 2025 году толкнули под товарный поезд во Фридланде. Обвиняемый, 31-летний гражданин Ирака, был признан невменяемым и направлен на принудительное психиатрическое лечение.

Об этом пишет Deutche Welle.

Решение суда

В ходе рассмотрения дела суд опирался на результаты психиатрической экспертизы, установившей у 31-летнего гражданина Ирака параноидную шизофрению. Специалисты пришли к выводу, что к моменту инцидента он не мог в полной мере осознавать свои действия и контролировать поведение, поэтому его признали невменяемым.

По материалам суда, трагедия произошла летом 2025 года на вокзале во Фридланде, где она попала под товарный поезд и погибла на месте. В то же время прокуратура настаивала, что речь идет об умышленном убийстве, и также признала мужчину опасным для общества.

Отдельно установлено, что подозреваемый не имел права находиться на территории Германии согласно европейским правилам убежища. Его должны были депортировать в Литву, по которой он въехал в ЕС, однако административный суд в Ганновере отклонил запрос на содержание его под стражей до высылки.

Дело вызвало широкий общественный резонанс в Германии и стало поводом для политических дискуссий по поводу миграционной политики. 29 апреля вопрос о возможных последствиях инцидента был вынесен на обсуждение в земельном парламенте Нижней Саксонии.

Что известно о трагедии

В немецком городе Фридланд 11 августа погибла 16-летняя украинка — ее толкнули под грузовой поезд, двигавшийся со скоростью около 100 км/ч. Девушка находилась на платформе вокзала и в момент нападения разговаривала по телефону с дедушкой, который услышал ее крик. Семья сразу усомнилась в версии о несчастном случае.

По данным следствия, подозреваемым является 31-летний гражданин Ирака, который перед инцидентом вел себя агрессивно, из-за чего на место вызвали полицию. После трагедии он сам подошел к стражам порядка и пытался выдать себя за случайного свидетеля. В его крови зафиксировали алкоголь, а затем из-за неадекватного поведения мужчину поместили в психиатрическую клинику.

На теле погибшей впоследствии обнаружили следы насильственных действий, после чего мужчину задержали по подозрению в непреднамеренном убийстве. Известно, что у него раньше был психический диагноз и проблемы с получением убежища в Германии. При этом никакая связь между ним и девушкой не установлена.

