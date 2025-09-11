- Дата публикации
Убийство 23-летней украинки в США: подозреваемый назвал причины расправы
Подозреваемый в убийстве 23-летней Ирины Заруцкой рассказал своей сестре, почему он напал именно на украинку.
Подозреваемый в убийстве украинской беженки в США Ирины Заруцкой впервые прокомментировал жестокое нападение. В трагедии он обвинил не себя, а «правительство». В другом разговоре со своей сестрой он заявил, что убил Ирину, потому что та «читает его мысли».
Об этом пишет британское издание Daily Mail
34-летнего Декарлоса Брауна подозревают в жестоком убийстве 23-летней Ирины Заруцкой. Его 33-летняя сестра Трейси Браун поделилась с Daily Mail шокирующей аудиозаписью телефонного разговора, который она имела с Брауном через шесть дней после его ареста, где он объяснил, что происходило в его голове, когда он совершил кровавую атаку.
34-летний мужчина заявил сестре, что, по его мнению, правительство имплантировало ему в мозг иностранные «материалы», которые контролировали его действия, когда он напал на Ирину с ножом.
На аудиозаписи, сделанной в послеобеденное время 28 августа, Браун говорит Трейси: «Я поранил руку, когда ее пырнул. Я даже не знал эту женщину. Я никогда не говорил с ней. Это страшно, не так ли? Почему кто-то бы набросился на кого-то без причины?»
Он добавил, что хочет, чтобы полиция «расследовала» «материалы», которые «контролировали» его, при этом обращаясь к нападавшему в третьем лице.
Ви не смог объяснить, почему напал именно на Ирину, обвиняя в нападении тех, кто якобы «его контролировал».
Трейси также спросила брата, куда он направлялся.
«Я ехал в центр города, в больницу, чтобы сказать им, что я пытаюсь избавиться от этого материала, чтобы перестать сходить с ума», — ответил Браун.
Трейси сказала, что на прошлой неделе она также посетила брата в тюрьме округа Мекленбург, и они разговаривали через стеклянное окно.
Теперь, стоя лицом к лицу, Трейси снова спросила его, почему он выбрал Заруцкую, и он ответил, что это потому, что он верил, что она «читает его мысли».
Сестра подозреваемого в убийстве заявила, что ее брата категорически нельзя отпускать на свободу. Также Трейси Браун обвинила в том, что совершил ее брат «государство, которое не оказало ему помощи».
Напомним, девушку, которая сбежала от войны, 22 августа зарезали в общественном транспорте. Нападавшего удалось задержать.
Также СМИ показали видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства Заруцкой.
Из-за убийства украинки в США вспыхнул политический скандал. Сторонники Трампа обвиняют некоторые СМИ в замалчивании трагедии. Трамп же заявил, что убийцу Ирины Заруцкой нужно казнить