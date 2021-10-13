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Убийство, а не несчастный случай: полиция США назвала причины загадочной гибели блогера Габби Петито

Убийство, а не несчастный случай: полиция США назвала причины загадочной гибели блогера Габби Петито

Gabby Petito's Instagram profile

Девушка исчезла в августе.

Американская полиция обнародовала причины смерти известного блогера 22-летней Габби Петито.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 октября.

В июле девушка отправилась со своим женихом в путешествие по Америке. Впрочем, в конце августа перестала выходить на связь. Последний раз ее видели в ресторане, где она ссорилась с парнем.

Мужчина вернулся домой один. Общаться с родителями Габби и полицией отказался, якобы по совету адвоката. Затем — и сам исчез.

Новости мира: в США обнародовали причины смерти известной блогера

Новости мира: в США обнародовали причины смерти известной блогера

Сейчас полиция выяснила: блогера задушили. Выдвинут ли ее жениху обвинения в убийстве, пока неизвестно. Сейчас мужчине вменяют незаконное использование банковской карты Габби: большие суммы из нее он снимал уже после исчезновения блогера.

Как сообщалось ранее, в американском штате Калифорния скончался 19-летний звезда TikTok Энтони Барахас, который получил огнестрельное ранение во время стрельбы в кинотеатре.

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