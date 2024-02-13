Убийство баскетболиста из Украины Ермакова: новые подробности о нападающих

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, выступавшего за команду ART Giants из Дюссельдорфа. Немецкая полиция арестовала двоих подозреваемых – это 14-ти и 15-летний парни, совершившие нападение на украинца на главном вокзале Оберхаузена.

Как пишет BILD, вечером 10 февраля немец турецкого происхождения, 15-летний Мерт У., на вокзале города Оберхаузен напал с ножом на несколько человек. Один из них погиб – 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Еще один его партнер по команде – Артем Козаченко – оказался в больнице в тяжелом состоянии.

По данным полиции, нападающий нанес двум украинцам девять ножевых ранений в грудь и живот.

"Его явно не волновало, что он может кого-то убить. Во время ареста он не проявил никаких признаков раскаяния. Видимо, он оцепенел от многочисленных уголовных преступлений и столкновений с полицией", — рассказали в полиции.

По данным немецких правоохранителей, до нападения на украинских спортсменов, 15-летний подросток совершил множество других преступлений и состоял на учете в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

Кроме двух украинских баскетболистов, Мерт В. также напал на 13-летнюю девочку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Они хотели помочь, когда увидели, что подросток ударил ножом баскетболистов.

"У них были травмы рук и кистей, а не глубокие ножевые ранения в живот и грудь, как у молодых людей из Украины. Они также получили серьезные ранения, но, к счастью, не опасные для жизни. Один уже смог покинуть больницу", – рассказали подробности полицейские.

Кроме Мерта В., правоохранители арестовали в городе Херне 14-летнего немца греческого происхождения. Его выследили благодаря камерам видеонаблюдения. По версии следствия, он также принимал участие в нападении, однако не нанес ножевые ранения украинцам.

"Это непостижимый поступок, совершенно бессмысленный. Нападавший намеренно искал конфликта с гораздо более старшим, высоким и атлетически сложенным украинцем, а затем немедленно и безжалостно применил нож", — сказал BILD на условиях анонимности офицер полиции.

Детали об убийстве баскетболиста Ермакова и о подозреваемых подростках читайте по ссылке.

Напомним, в МИД Украины приняли особый контроль расследования убийства баскетболиста в Германии. Украинские консулы также контролируют лечение другого пострадавшего украинца в больнице Эссена. Его состояние стабильное.

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