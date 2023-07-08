Убийство беженки из Украины в Норвегии: новые подробности жуткой трагедии и фото жертвы

В Норвегии в гостинице для беженцев жестоко убили 30-летнюю беженку из Украины. Трагедия произошла во вторник, 4 июля. Девушку госпитализировали и пытались спасти, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Подозреваемый в расправе свою вину отрицает. У мужчины и жертвы был общий 2-летний сын.

Об этом пишет норвежское издание vg.no.

Украинку пытались спасти, но она умерла

Трагедия произошла в городе Бергене в гостинице, где местные власти размещают украинских беженцев. Там персонал нашел тяжело раненую украинку. Женщину госпитализировали, однако через несколько часов она скончалась.

Норвежский директорат иммиграции (UDI), арендующий гостиницу для украинцев, в своем заявлении написал следующее: "Очень редко мы сталкиваемся с такими драматическими событиями в центрах убежища. Наши мысли с родственниками и другими пострадавшими".

Мужчина свою вину отрицает, однако полиция ему не верит

Подозреваемому 30 лет, он выходец из Азербайджана. У них с погибшей женщиной был общий ребенок, которым сейчас занимается служба по делам детей. Ребенок не присутствовал во время убийства. Совместному сыну пары 2 года. Арестованный мужчина отрицает уголовную ответственность.

"Он дал показания полиции и объяснил, что не делал того, в чем его обвиняют", – сообщила адвокат Анетте Вангснес Аскевольд.

Полиция заявила, что мужчина и женщина приехали в Норвегию вместе в начале 2023 года. Муж проживал в Бергене, но не в отеле.

"У него было временное разрешение на проживание в Норвегии до марта 2024 года", — говорит прокурор Аре Нюгорд Берг.

Полиция заявила, что за обвиняемым мужчиной, которому около 30 лет, первоначально было начато предварительное наблюдение. Это часто делается в связи с уголовными делами, чтобы оценить, является ли обвиняемый вменяемым или нет. В четверг его заключили под стражу.

Что известно об убитой украинке

По данным местных журналистов, у погибшей были ранения, свидетельствующие об использовании ножа или колюче-режущего оружия, но офицер прокуратуры Аре Нюгорд Берг не комментирует эту информацию.

В Facebook одноклассница жертвы рассказала, что девушку звали Екатерина К. Сейчас родные собирают данные о том, угрожал ли мужчина покойной.

"Мне дико это писать, но мою одноклассницу убил мужчина... Сейчас ее сестра занимается транспортировкой тела в Украину из Норвегии и опекунством над ребенком Кати", — написала одноклассница девушки.

Напомним, в Норвегии в гостинице для беженцев жестоко убили 30-летнюю гражданку Украины. В расправе над женщиной подозревают ее 30-летнего партнера из Азербайджана.

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