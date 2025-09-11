Убийство Чарли Кирка: появились фото мужчины, который мог застрелить соратника Трампа

Дональд Трамп и Чарли Кирк / © Associated Press

Реклама

В США предлагают вознаграждение до 100 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту лица, ответственного за убийство Чарли Кирка, основателя консервативной молодежной организации Turning Point USA и соратника президента Дональда Трампа.

Как сообщает ABC News, ФБР обнародовало фотографии подозреваемого.

На опубликованных в сети Х в четверг, 11 сентября, фото видно молодого человека в бейсболке и солнцезащитных очках.

Реклама

В ФБР также сообщили, что в лесистой местности вблизи места стрельбы было найдено оружие, которое использовал убийца. По официальной информации, речь идет о «мощной винтовке с болтовым затвором».

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка / © Associated Press

Как сообщили ABC News несколько источников в правоохранительных органах, это более старая импортная винтовка Mauser. По словам источников, местонахождение огнестрельного оружия, похоже, соответствует маршруту передвижения подозреваемого.

Согласно предварительной информации, предоставленной агентствам, стреляная гильза все еще была в патроннике, а еще три патрона содержали надписи, которые некоторые правоохранители назвали «трансгендерными и антифашистскими», не уточняя, что именно это означает.

Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяло ФБР для анализа ДНК и снятия отпечатков пальцев. После завершения судебно-медицинской экспертизы огнестрельное оружие будет разобрано для получения дополнительной информации об импортере.

Реклама

Правоохранители заявили, что им удалось отследить передвижение стрелка и получить «качественную» видеозапись этого лица, которая пока не будет обнародована.

Что известно об убийстве Кирка

Следствием установлено, что в среду в 11:52 подозреваемый прибыл в кампус университета Юта, а затем прошел по лестнице на крышу здания вблизи места, где Чарли Кирк проводил мероприятие под открытым небом.

В Кирка попала одна пуля примерно в 12:20 дня. Раненого доставили в больницу, где констатировали его смерть, сообщили власти.

После стрельбы подозреваемый перешел на другую сторону здания, прыгнул и сбежал из кампуса. Правоохранители опрашивают жителей в соседних районах, связываются с людьми с камерами на дверных звонках и разговаривают со свидетелями, чтобы выявить любые зацепки.

Реклама

Следователи, кроме обнаружения оружия, также собрали для анализа отпечатки обуви, ладони и предплечья.

ФБР обратилось к общественности с просьбой предоставить информацию о преступнике, призывая всех, кто имеет информацию, фотографии или видео с места инцидента, поделиться ею со следователями.

Напомним, президент США Дональд Трамп, сообщив 10 сентября о смерти раненого снайпером Чарли Кирка, назвал этого праворадикального активиста «великим и даже легендарным».