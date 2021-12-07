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"Убийство чести" в Индии: подросток серпом отрезал голову своей беременной сестре и делал с ней селфи

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"Убийство чести" в Индии: подросток серпом отрезал голову своей беременной сестре и делал с ней селфи

BBC News

Соучастие в преступлении принимала также и мать молодой женщины.

Полиция западноиндийского штата Махараштра задержала подростка, подозреваемого в том, что он отрезал голову своей беременной сестре. Убийство произошло в районе Аурангабада. 19-летняя девушка сбежала из семьи в июне и вышла замуж за своего любовника – ее семья была против.

Об этом пишет BBC News Украина.

Отмечается, что после замужества молодая женщина почти не контактировала с семьей, но за неделю до убийства ее навестила мать. В полиции сообщили, что она знала, что ее дочь беременна.

Она готовила чай для брата и матери, когда на нее напали с серпом. Затем подросток и его мать сдались полиции.

Брата убитой отправили в следственный изолятор для несовершеннолетних после того, как его адвокат заявил, что ему не исполнилось 18 лет.

Однако в полицию говорят, что это требование обжалуют в суде, потому что нашли справку, которая подтверждает, что мужчина совершеннолетний. Мать отправили под стражу.

Также полиция подозревает, что они также сделали селфи с отрезанной головой женщины.

Следует отметить, что, по словам активистов, в Индии ежегодно убивают сотни людей за то, что они влюбились или женились против воли их семей.

Эти убийства часто называют "убийствами чести" из-за столетних представлений о традициях и семейной чести, которые все еще глубоко укоренены во многих частях индийского общества.

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