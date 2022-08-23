Убийство Дугиной: политолог предположил, что это не последняя смерть для российской пропаганды

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия окончательно нуждается в поднятии градуса напряжения в российском обществе и объединить россиян против украинцев, и поэтому может готовить серию терактов внутри России, где непременно будет украинский след. И, возможно, убийство дочери Дугина – это начало особой игры.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире ТСН выразил свое мнение по поводу событий в РФ.

"Думаю, это далеко не последняя смерть... Будут, наверное, и, скажем так, самоубийства более-менее публичных людей, в том числе имеющих отношение к этой неадекватной пропаганде, которую ведет РФ. Для российского правительства и путина — это попытка убить двух зайцев.С одной стороны, поднять градус напряжения — обвинить во всей Украине, возможно, спровоцировать массовую мобилизацию.Во-вторых, это дает ему возможность убирать тех, кто начинает делать заявления, не очень комплементарные по отношению к самому Путину ", – отметил эксперт.

Он добавил, что власти Кремля настолько раздули пропаганду, что сами не знают, как исходить из этого.

"Их призывы к Украине о начале переговоров свидетельствуют о том, что они пытаются как-то выйти из этой ситуации. Но они дали возможность крайним радикальным силам, откровенно фашистским, которые есть в России, теперь на этом спекулировать. Они будут пытаться тех людей отстранить от влияния на массовое сознание в России, в том числе такими убийствами, такими провокациями, странными самоубийствами, не забывая при этом обвинять Украину.

Напомним, автомобиль дочери российского "философа" Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе 20 августа. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.

По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства вроде бы выехала в Эстонию.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной. "Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.

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