Убийство двух украинских бойцов на реабилитации в Германии: россиянину предъявили обвинение

Один из раненых скончался на месте нападения, а другой — в больнице.

Прокуратура Германии обвинила гражданина РФ в убийстве украинских военных на реабилитацию в Баварии.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

Правоохранители сообщили, что в апреле 2024 года находившихся на лечении в Германии украинских военнослужащих нашли с серьезными ножевыми ранениями вблизи торгового центра в городе Мурнау-ам-Зее.

Прокуратура сообщила, что 57-летний гражданин России был арестован вскоре дома, и он остается под стражей в Мюнхене.

Также известно, что русский полностью поддерживал войну в Украине.

"Из-за своего чрезмерного национализма гражданин РФ поддерживал войну в Украине и знал о военной службе солдат, с которыми уже встречался ранее", — сообщили источники.

Как россиянин совершил убийство

По данным прокуратуры, во время встречи гражданина РФ и двух военных Украины между ними возник спор о ситуации в Украине. Это подтвердило враждебное отношение россиянина к военным.

По словам прокуроров, региональный суд присяжных в Мюнхене должен принять решение об открытии основного производства.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии полицейские освободили из-под стражи задержанного накануне украинца, подозреваемого в убийстве соотечественника из общежития для беженцев.

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