Убийство двух украинских военных в Германии: суд вынес приговор россиянину

В Мюнхене суд вынес приговор россиянину, который ударами ножа убил двух украинских военнослужащих, проходивших реабилитацию в Германии.

Об этом сообщает n-tv.

58-летний мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы. При этом суд определил, что преступление было особенно тяжелым, поэтому досрочное освобождение для осужденного практически невозможно.

Двое украинцев, ставших жертвами убийцы, лечились от ранений, полученных на войне против РФ, в клинике в городе Мурнау.

По версии следствия, обвиняемый был склонен к "преувеличенному российскому национализму", защищал российское вторжение в Украину, а также проявлял "повышенную враждебность" по отношению к украинским солдатам.

Однако суд не нашел подтверждений политическому мотиву убийства.

В начале судебного разбирательства дела об убийстве подсудимый признался в убийстве 36-летнего и 23-летнего украинцев, совершенном в конце апреля 2024 года. При этом его адвокаты заявил, что "ничего не имеет против украинцев", но признал, что ссора с украинскими военными возникла из-за разных мнений об "этом конфликте", то есть войне в Украине.

Трое мужчин были знакомы и часто встречались, чтобы вместе выпить алкогольные напитки – как это было в день преступления, когда они встретились в центре города Мурнау.

По версии суда, между ними возникла ссора, после которой россиянин зашел к себе в квартиру, взял нож и ударил старшего украинца сзади несколькими ударами в шею. Затем обвиняемый нанес пять ударов ножом 23-летнему военному.

Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве россиянин оказался в Германии как военнослужащий советской группы войск в социалистической ГДР (Восточная Германия). С 1991 года он жил в Баварии, где неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за пьянства, воровства и других мелких правонарушений — всего 17 случаев.

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