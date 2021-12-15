Убийство экскомандира на войне в Чечне: суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному заключению

Убийство экскомандира на войне в Чечне: суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному заключению

Вадим Красиков обвиняется в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В Берлине приговорили к пожизненному заключению обвиняемого по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которое произошло летом 2019 года в Берлине – в парке Тиргартен.

Об этом сообщает France 24.

"Обвиняемый признан виновным", — объявил судья Высшего земельного суда Берлина.

Также читайте Покушение на украинского разведчика: российские спецслужбы завербовали уголовника для наемного убийства

На скамье подсудимых – 56-летний гражданин России. Он заехал в Германию за поддельным паспортом. В поданных на визу документах мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов".

После убийства журналисты смогли установить подлинную идентичность мужчины. Это Вадим Красиков. В России в 2013 году его разыскивали за убийство предпринимателя. Тогда он выстрелил в жертву, приблизившись на велосипеде. Красиков был осужден на 24 года, однако впоследствии данные о его преступлении исчезли из баз учета уголовных дел.

Напомним, убийство Зелимхана Хангошвили произошло в среду — 23 августа почти в центре немецкой столицы. Тогда бывший полевой командир Чечни шел по парку в сторону мечети. К нему приблизился велосипедист и выстрелил в спину, произвел контрольный выстрел в голову и скрылся на велосипеде.

Хангошвили во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений, боровшихся против русской армии. Он выжил после четырех нападений, сбежал с семьей в Украину, а затем перебрался в Германию.

Читайте также: