Убийство Галины Гатчинс в Голливуде: в деле появились новые подробности

В тот трагический день Болдуин готовился к будущей сцене.

В деле о гибели украинки в Голливуде появились новые подробности трагедии. На ассистента режиссера фильма "Ржавчина", оказывается, и раньше жаловались из-за несоблюдения техники безопасности. По словам очевидцев, которые уже дали показания под присягой, трагедия произошла на репетиции. Атмосфера уже тогда была крайне напряженной, потому что за несколько часов до того съемочную площадку покинули несколько членов команды из-за ненадлежащих условий труда.

О том, кто виновен в гибели украинки-оператора Галины Гатчинс — 25 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В тот трагический день Болдуин готовился к будущей сцене. И для репетиции пистолет ему передал ассистент режиссера со словами "холодное оружие", что означало боевых патронов в обойме нет. Именно так было, говорят свидетели, за мгновение до трагедии. Внезапно раздался выстрел. Раненый в плечо режиссер рассказал полиции, погибшая оператор Галина Гатчинс пожаловалась на боль в животе, начала пятиться и уже не чувствовала ног. Трагедия, убежден друг украинки и главный электрик съемок Серж Светной, произошла прежде всего из-за небрежности.

"Виной всему халатность и непрофессионализм. Халатность в том, что человек, который был обязан проверить оружие, этого не сделал; человек, который должен был сказать, что на площадке заряженное оружие, этого не сделала; человек, который должен был проверить это оружие прежде чем принести его на площадку, и этого не сделал. И в результате — смерть! ", — отмечает он.

"Ржавчина" по меркам Голливуда — фильм малобюджетный. Поэтому экономили на всем. Из-за ненадлежащих условий труда за несколько часов до трагедии съемочную площадку в знак протеста покинули шесть членов команды. В частности, и из-за трех случайных выстрелов, которые ранее произошли во время съемок.

Бывшая коллега Дейва Голлса, который дал Болдуин оружие, рассказала — в 2019-м во время съемок сериала "Навстречу темноте" подавала на него официальную жалобу, потому что ассистент пренебрегал правилами безопасности.

Новости мира: обнародовали новые подробности трагедии в Голливуде

"Огнестрельное оружие — очень серьезная вещь. Очень много людей вокруг имеют его, впрочем, все знают, что безопасность — это номер один. И знаете, даже слепые патроны могут быть опасными", — говорит она.

Дэйв Голлс вместе с експертом Анной Гутьеррес-Рид, которая готовила оружие к съемкам, сейчас находятся в центре внимания следователей. Но большинство членов съемочной команды все же убеждены, трагедия произошла прежде всего из- за экономии на специалистах. За оружие отвечали молодые люди с малым опытом такой работы.

Из-за этой трагедии в штатах увеличились призывы о запрете огнестрельного оружия на съемочных площадках. Сенатор Калифорнии пообещал лично продвигать соответствующий законопроект. Между тем, в Калифорнии прощаются с украинкой Галиной Гатчинс. Сотни людей с цветами и свечами подходят к зданию киностудии. Муж оператора признается, что тронут теми теплыми словами, которые звучат в адрес жены, но просит не беспокоить семью, пока та не оправится. Без мамы остался девятилетний сын.

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