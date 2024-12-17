Убийство генерала РФ Кириллова: в Госдепе США ответили, были ли привлечены к операции по ликвидации

Мэтью Миллер также отметил преступления, в которых Кириллов участвовал.

В США не знали о подготовке убийства российского генерала Игоря Кириллова и не участвовали в этом.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга 17 декабря, сообщает "Голос Америки".

"Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были привлечены", — заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В то же время он не сказал однозначно, был ли Кириллов законной целью.

"Очевидно, он был генералом, участвовавшим в многочисленных преступлениях. Он был причастен к использованию химического оружия против украинских военных. Это то, о чем Соединенные Штаты говорили публично раньше", – сказал Миллер.

Он добавил, что военные армии РФ под командованием Кириллова использовали химические вещества, запрещенные международным правом на поле боя.

Ликвидация одиозного генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве: что известно

Утром 17 декабря в Москве был ликвидирован российский генерал Игорь Кириллов.

Российские СМИ сообщили о том, что погиб также помощник Кириллова. По словам очевидцев, во время того, как мужчины выходили из дома, раздался взрыв. В самом здании вырвало подъездную дверь и выбило стекла. Также была повреждена и служебная машина генерала.

Известно, что разразился самокат, стоявший у подъезда генерала. Его припарковал неизвестный за несколько часов до взрыва.

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Накануне, 16 декабря, СБУ заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично отдал приказ применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

Именно Кириллов заявлял, что США "готовят малярийных боевых комаров", которые якобы планируются сбрасывать на позиции ВС РФ в Украине.