Убийство Ирины Заруцкой в США: мать подозреваемого сделала шокирующее заявление

Ирина Заруцкая и подозреваемый в ее убийстве Декарлос Браун

Мать 34-летнего американца Декарлоса Брауна, подозреваемого в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, считает, что ее сына нельзя было выпускать из тюрьмы на основании «письменного обещания».

Об этом она сказала изданию The New York Post

51-летняя Мишель Девитт рассказала, что ее сын страдает шизофренией и его психическое здоровье быстро ухудшалось.

По ее словам, всего за несколько дней до безумного нападения она просила оказать ему помощь и пыталась устроить в приют для бездомных, но им отказали.

Девитт добавила, что психиатрическое учреждение не позволило ей поместить его к ним на длительный уход, поскольку она не является его законным опекуном.

По ее словам, Браун становился все более агрессивным. Мать подозреваемого считает, что в поезде он набросился на украинскую беженку в припадке такой агрессии.

Она добавила, что разговаривала с Брауном по телефону после его ареста, и он сказал ей, что кто-то «удаляет из его мозга чип», который контролировал его действия, и что он вскоре снова будет на свободе.

Ранее подозреваемый в убийстве украинки отбывал пятилетний срок заключения за вооруженное ограбление, однако был освобожден в 2022 году на основании «письменного обещания» добровольно явиться на судебное заседание.

Напомним, в Северной Каролине (США) 22 августа была жестоко убита молодая девушка из Украины. 23-летнюю беженку Ирину Заруцкую в общественном транспорте ударил ножом 34-летний бездомный Декарлос Браун, которого задержали на месте преступления.

СМИ показали видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства Заруцкой.