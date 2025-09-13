- Дата публикации
Убийство Ирины Заруцкой в США: мать подозреваемого сделала шокирующее заявление
Психическое здоровье мужчины, который убил украинскую беженку в США, ухудшалось, но ему отказали в оказании медицинской помощи.
Мать 34-летнего американца Декарлоса Брауна, подозреваемого в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, считает, что ее сына нельзя было выпускать из тюрьмы на основании «письменного обещания».
Об этом она сказала изданию The New York Post
51-летняя Мишель Девитт рассказала, что ее сын страдает шизофренией и его психическое здоровье быстро ухудшалось.
По ее словам, всего за несколько дней до безумного нападения она просила оказать ему помощь и пыталась устроить в приют для бездомных, но им отказали.
Девитт добавила, что психиатрическое учреждение не позволило ей поместить его к ним на длительный уход, поскольку она не является его законным опекуном.
По ее словам, Браун становился все более агрессивным. Мать подозреваемого считает, что в поезде он набросился на украинскую беженку в припадке такой агрессии.
Она добавила, что разговаривала с Брауном по телефону после его ареста, и он сказал ей, что кто-то «удаляет из его мозга чип», который контролировал его действия, и что он вскоре снова будет на свободе.
Ранее подозреваемый в убийстве украинки отбывал пятилетний срок заключения за вооруженное ограбление, однако был освобожден в 2022 году на основании «письменного обещания» добровольно явиться на судебное заседание.
Напомним, в Северной Каролине (США) 22 августа была жестоко убита молодая девушка из Украины. 23-летнюю беженку Ирину Заруцкую в общественном транспорте ударил ножом 34-летний бездомный Декарлос Браун, которого задержали на месте преступления.
СМИ показали видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства Заруцкой.