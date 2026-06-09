Убийство Ирины Заруцкой в США: суд принял неожиданное решение по подозреваемому

Убийство Ирины Заруцкой

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Мужчину, обвиняемого в смертельном ножевом ранении 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой в пригородном поезде города Шарлотт, признали недееспособным предстать перед федеральным судом. Он будет находиться под стражей и будет проходить лечение.

Об этом сообщает The Guardian.

Убийство Ирины Заруцкой — решение суда

По информации издания, 35-летний Декарлос Браун-младший явился в суде на слушание по поводу его психического состояния, где его признали «недееспособным на данный момент отвечать за суд». Однако судья назвал прогноз по выздоровлению мужчины благоприятным и назначил ему курс лечения.

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«Господин Браун будет оставаться под федеральной стражей, пока он будет получать лечение и на протяжении всего рассмотрения своего дела», — отметили в прокуратуре.

Там также объяснили, что это решение касается исключительно способности обвиняемого понимать ход процесса и помогать своей защите, и оно не связано с фактами преступления. Прокурор США западного округа Северной Каролины Расс Фергюсон отметил, что это дело чрезвычайно важно для ведомства. А главной целью остается достижение справедливости для Ирины Заруцкой и ее семьи.

Он пояснил, что нынешнее решение суда является лишь этапом процесса, который дает основания для дальнейшего рассмотрения. В общении с журналистами телеканала WRAL прокурор также выразил надежду на восстановление дееспособности обвиняемого, опираясь на положительные оценки врачей.

По данным телеканала WRAL, федеральный судья приказал госпитализировать Брауна на срок до четырех месяцев для медицинского осмотра и лечения. После выписки из больницы пройдет повторное слушание для оценки его состояния.

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Что известно о смерти украинки

Напомним, нападение на Ирину Заруцкую произошло 22 августа 2025 года в вагоне легкорельсового транспорта. Дело получило широкую огласку после публикации видео с камер наблюдения.

Даже президент Дональд Трамп заявил, что убийство украинки в США является ужасающим преступлением. Впрочем, ранее он не знал о резонансном инциденте.

В сентябре 2025 года Министерство юстиции США выдвинуло Брауну федеральное обвинение по факту действий, повлекших смерть в системе общественного транспорта, предусматривающую пожизненное заключение или смертную казнь. Кроме того, на уровне штата он обвиняется в убийстве первой степени.

Впоследствии стало известно, что 34-летний Декарлос Браун-младший, обвиненный в нападении с ножом на украинку Ирину Заруцкую в трамвае Шарлотта (США), является профессиональным преступником и страдает шизофренией. Его брат, сестра и отец тоже имеют судимости.

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Трамп назвал нападающего «психически неуравновешенным сумасшедшим» и подчеркнул, что преступник является известным рецидивистом, ранее арестованным и отпускаемым под залог в общей сложности 14 раз.

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