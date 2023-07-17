Убийство из-за любви: в Польше в центре города расстреляли блоггера на глазах его невесты

В Польше ревнивец расстрелял мужчину на глазах у невесты и совершил самоубийство. Трагедия произошла в воскресенье, 16 июля, в центре Познани. Перед 17:00 в саду ресторана одной из гостиниц на улице Святого Мартина раздались выстрелы. Один мужчина погиб на месте, нападавшего доставили в больницу, где он также скончался.

Об этом пишут onet.pl и wprost.pl.

По словам свидетелей, нападающий в центре Познани сначала выстрелил в мужчину, сидящего за столиком с женщиной, а затем застрелился. По неофициальным данным, мотивом преступления стала ревность.

Убил из-за любви

Жертвой нападающего стал Конрад Домагала, блоггер, активист и художник. По информации польских СМИ, он являлся сотрудником отдела обслуживания слушателей Лодзинской филармонии и организатором Фестиваля музыки компьютерных игр.

О трагической гибели мужчины сообщил в социальных сетях, в частности, Камиль Гжебита, депутат городского совета Мурованой Гослины.

"Вчера, среди бела дня, молодой парень был застрелен на глазах у своей невесты. Он был, наверное, самым положительным и жизнерадостным человеком, которого я знал. Он был художником, блоггером, всегда улыбающимся и добрым", — написал представитель местных властей.

О смерти Домагала также сообщила на своих страницах Facebook и Twitter Ассоциация низких налогов.

"У него была вся жизнь впереди. Трудно писать что-нибудь значимое об этой трагедии, потому что эта смерть не имеет смысла. Его убили за то, что он просто влюбился" — написали в ассоциации.

Определил местонахождение пары по соцсетям

Злоумышленник якобы не мог смириться с тем, что женщина, ставшая свидетелем убийства – Юлия раньше встречалась с ним, однако неделю назад обручилась с убитым.

Ни Юлия, ни Конрад не жили в Познани. Они решили поехать туда вскоре после помолвки. Польские журналисты утверждают, что в помощь убийцы пришли социальные сети. На их основе он установил местонахождение пары.

Свидетель снял на видео расправу над 30-летним мужчиной. На кадрах видно, как на улице лежит жертва, а женщина стоит на коленях возле любимого. После этого нападающий стреляет в себя. Автора видео уже разыскивает полиция.

Убийство в центре Познани / Фото: скриншот с видео

Что известно о нападающем

31-летний Николай Б. из Познани, выпускник юридического факультета, сторонник правых взглядов на владение оружием. В последние годы он работал в Великопольском воеводском управлении клерком по юридическим вопросам.

После убийства соперника мужчина совершил самоубийство. Его пытались спасти, однако он умер по дороге в больницу.

Напомним, в Польше 22-летняя девушка намеренно сбила своего 25-летнего парня. От полученных травм он скончался на месте аварии.

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