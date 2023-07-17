Убийство из-за любви: в Польше в центре города расстреляли блоггера на глазах его невесты

Нападающий также погиб, совершив самоубийство.
В Польше ревнивец расстрелял мужчину на глазах у невесты и совершил самоубийство. Трагедия произошла в воскресенье, 16 июля, в центре Познани. Перед 17:00 в саду ресторана одной из гостиниц на улице Святого Мартина раздались выстрелы. Один мужчина погиб на месте, нападавшего доставили в больницу, где он также скончался.
Об этом пишут onet.pl и wprost.pl.
По словам свидетелей, нападающий в центре Познани сначала выстрелил в мужчину, сидящего за столиком с женщиной, а затем застрелился. По неофициальным данным, мотивом преступления стала ревность.
Убил из-за любви
Жертвой нападающего стал Конрад Домагала, блоггер, активист и художник. По информации польских СМИ, он являлся сотрудником отдела обслуживания слушателей Лодзинской филармонии и организатором Фестиваля музыки компьютерных игр.
О трагической гибели мужчины сообщил в социальных сетях, в частности, Камиль Гжебита, депутат городского совета Мурованой Гослины.
"Вчера, среди бела дня, молодой парень был застрелен на глазах у своей невесты. Он был, наверное, самым положительным и жизнерадостным человеком, которого я знал. Он был художником, блоггером, всегда улыбающимся и добрым", — написал представитель местных властей.
О смерти Домагала также сообщила на своих страницах Facebook и Twitter Ассоциация низких налогов.
"У него была вся жизнь впереди. Трудно писать что-нибудь значимое об этой трагедии, потому что эта смерть не имеет смысла. Его убили за то, что он просто влюбился" — написали в ассоциации.
Определил местонахождение пары по соцсетям
Злоумышленник якобы не мог смириться с тем, что женщина, ставшая свидетелем убийства – Юлия раньше встречалась с ним, однако неделю назад обручилась с убитым.
Ни Юлия, ни Конрад не жили в Познани. Они решили поехать туда вскоре после помолвки. Польские журналисты утверждают, что в помощь убийцы пришли социальные сети. На их основе он установил местонахождение пары.
Свидетель снял на видео расправу над 30-летним мужчиной. На кадрах видно, как на улице лежит жертва, а женщина стоит на коленях возле любимого. После этого нападающий стреляет в себя. Автора видео уже разыскивает полиция.
Что известно о нападающем
31-летний Николай Б. из Познани, выпускник юридического факультета, сторонник правых взглядов на владение оружием. В последние годы он работал в Великопольском воеводском управлении клерком по юридическим вопросам.
После убийства соперника мужчина совершил самоубийство. Его пытались спасти, однако он умер по дороге в больницу.
Напомним, в Польше 22-летняя девушка намеренно сбила своего 25-летнего парня. От полученных травм он скончался на месте аварии.
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