Убийство известного косметолога из Украины: полиция Берлина раскрыла преступление через три года — BILD (фото)

Оксана Ромберг родилась в Киеве, а затем переехала в Германию. Там она стала известным косметологом, а в 2011 году открыла свой салон. Она работала со многими германскими звездами.

Полиция Берлина раскрыла убийство косметолога Оксаны Ромберг из Украины через три года, проверив ДНК почти 100 человек.

Об этом сообщает BILD.

1 апреля 2021 украинку нашли мертвой в собственной квартире на улице Курфюрстендам на западе Берлина. Ей было 50 лет. На днях полиция арестовала 53-летнего мужчину по подозрению в убийстве.

Убийство косметологии Оксаны Ромберг Фото: BILD

Выяснилось, что преступник не только до смерти избил женщину, но и надругался над ней с помощью небольших камней.

Убийство косметологии Оксаны Ромберг Фото: BILD

На одном из них полиция обнаружила следы ДНК преступника. По информации BILD, полиция составила список всех знакомых Ромберга и начала постепенно приглашать их на ДНК-тест. Арестованный был 91-м в этом списке. Ранее он не состоял на учете полиции и не совершил преступлений. Он помогал Ромбергу по квартире и, видимо, убил ее, чтобы ограбить.

Напомним, в Финляндии произошла стрельба в начальной школе. Там погиб ребенок. Как позже стало известно, мотивом для стрельбы в начальной школе города Вантаа, Финляндия, произошедшая утром 2 апреля, стал буллинг 12-летнего ученика, совершившего преступление. В результате атаки погиб мальчик, две девочки получили тяжелые ранения.

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