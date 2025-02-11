Убийство Кеннеди: после указа Трампа ФБР нашло тысячи секретных документов

После указа президента США Дональда Трампа о рассекречивании документов об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди ФБР уже нашло около 2400 записей, которые никогда не предоставляли комиссии, ответственной за рассмотрение и раскрытие документов.

Об этом сообщает Axios.

По информации издания, до сих пор секретные записи содержатся на 14 тыс. страниц документов, обнаруженных ФБР во время проведения проверки. Это открытие, сделанное спустя 61 год после убийства Кеннеди, стало результатом десятилетий нежелания американского правительства публиковать все связанные с преступлением документы. Из-за этого появилась масса теорий заговора.

Информация о существовании новых документов в Белом доме появилась 7 февраля. Тогда Управление директора национальной разведки США представило свой план по раскрытию записей об убийстве Кеннеди.

Содержание недавно найденных записей является строго охраняемой тайной. Три источника, сообщившие о существовании этих записей, заявили, что не видели документов. Однако выявление тысяч записей об одном из наиболее тщательно изученных событий в истории США может вызвать вопросы процедур проверки и раскрытия информации во всем правительстве.

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Эксперты считают, что остальные записи, которые предстоит раскрыть, и недавно найденная серия из 2400 отчетов вряд ли окончательно докажут, был ли Ли Гарви Освальд убийцей-одиночкой или частью более широкого заговора.

Заметим, во время президентства Трампа в 2017 году он по совету ЦРУ отложил раскрытие обнаруженных правительством записей. Позже президент США Джо Байден отдал приказ ограничить публикацию записей, которые все еще "не полностью соответствовали духу закона о записях Кеннеди".

По словам трех источников, обсуждавших с Трампом этот вопрос, он в течение многих лет сожалел о том, что не опубликовал все документы по делу Кеннеди во время своего первого президентского срока.

Журналисты обратили внимание, что нынешний указ Трампа предусматривает план по публикации записей об убийстве Кеннеди, а также лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего, до 9 марта.

Несмотря на приказ, различные американские разведывательные службы, имеющие записи, продолжают рекомендовать редактировать их.

А еще обнаруженные ФБР файлы могут иметь отношение к иску, поданному Фондом Мэри Феррел против администрации Байдена в 2022 году. В нем говорится, что федеральные агентства имели больше связанных с убийством документов, которые они не передавали в Национальный архив. Речь идет о тюремных записях гангстера Карлоса Марчелло, утверждавшего о своей причастности к убийству Кеннеди, а также о файлах ЦРУ Джорджа Джоаннидиса. Он был начальником тайных операций в отделении ЦРУ в Майами и офицером по расследованию финансируемой разведуправлением группы изгнанников из Нового Орлеана, у которой было несколько встреч с Освальдом до убийства. Джоаннидиса также обвиняли во введении в заблуждение расследующего убийство комитета Палаты представителей из-за нераскрытия его связей с Освальдом.

Напомним, 23 января Трамп подписал указ, что позволит рассекретить документы о гибели и убийствах Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, а также подробности смерти сенатора Роберта Кеннеди.