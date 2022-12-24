Убийство курдов в Париже обернулось массовыми беспорядками и столкновениями с полицией: видео

Задержанный французской полицией по подозрению в массовом убийстве мужчина ранее был арестован за нападение на мигрантов.
Убийство вооруженным мужчиной четырех человек в курдском культурном центре и соседнем курдском кафе в центре Парижа всколыхнуло курдскую общину во французской столице и вызвало стычки между разъяренными курдами и полицией.
Об этом сообщает Reuters.
Как рассказал агентству юрист Курдского культурного центра, трое погибших курдов скончались на месте нападения. Еще трое получили ранения, один из них — несовместимое с жизнью.
Очевидец рассказал Reuters, что сначала услышал выстрелы, а затем крики изнутри парикмахерской напротив культурного центра. Он добавил, что прохожие усмирили стрелка, когда он перезаряжался.
A Paris les coiffeurs kurdes désarment le tueur. #attentat— Gilbert Collard (@GilbertCollard) December 23, 2022
Src : Tobias Huch pic.twitter.com/TbaRIyFaWx
"Это может быть шокирующим для кого-то, кто никогда в жизни не волновался. Но мы выросли под угрозой оружия и бомб, такова жизнь для нас, курдов”, — отметил он.
Стрельба была "ужасающей драмой", заявила журналистам мэр парижского района Александра Кордебард. Она также подтвердила, что один из раненых получил ранения несовместимые с жизнью.
Лидеры курдов призывали к лучшей защите своего сообщества, напомнив о резонансных убийствах трех курдских женщин десять лет назад.
Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür merkezinde on binler toplandı pic.twitter.com/SC9qcUUQz8— Erem Kansoy (@eremkansoy) December 23, 2022
“Курды, где бы они ни жили, должны иметь возможность жить в мире и безопасности. Сейчас, как никогда, Париж рядом с ними в эти темные времена", – заявила мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.
Несмотря на такие заявления, через несколько часов после массового убийства в этом районе французской столицы вспыхнули столкновения, во время которых члены курдской общины выкрикивали лозунги против турецкого правительства. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать взбудораженную толпу.
⚡️Riots in Paris continue pic.twitter.com/G0oZ1v7FWE— War Monitor (@WarMonitors) December 23, 2022
В ответ протестующие подожгли несколько мусорных баков, швыряли в полицию камни, переворачивали столики в уличных кафе.
Paris'te büyük öfke— Diyarovic (@diyarovic3) December 23, 2022
pic.twitter.com/Y9wsyIzmff
Впоследствии стало известно, что полиция установила личность подозреваемого — 69-летнего жителя Парижа, ранее заключенного за нападение на мигрантов, живших в палатках, и освобожденного в начале этого месяца. Следователи рассматривают возможный расистский мотив стрельбы.
Министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил, что подозреваемый явно имел своей целью иностранцев, действовал самостоятельно и не был связан с какими-либо крайними правыми или другими радикальными движениями.
Открыто уголовное производство по статье об убийстве, неумышленном убийстве и насилии при отягчающих обстоятельствах.
Напомним, ранее сообщалось, что вооруженный мужчина устроил стрельбу в центре Парижа неподалеку от вокзала Gare de l'Est возле курдского культурного центра и парикмахерской.
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