Убийство Моиза: Байден отказался отправлять войска США на Гаити

В то же время США отправят морских пехотинцев в свое посольство в Гаити.
США усилят безопасность своего посольства в Гаити, однако не будут отправлять войска для стабилизации ситуации в этой стране.
Соответствующее заявление президент США Джо Байден озвучил в четверг, 15 июля, сообщает The Associated Press.
"Мы отправляем только американских морских пехотинцев в наше посольство, — указал Байден. — Идея отправки американских войск на Гаити не входит в повестку дня".
Напомним, что на прошлой неделе временное правительство Гаити обратилось к США и ООН с просьбой развернуть войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.
"Байден дал понять, что не готов принять этот запрос, поскольку этим летом он выводит американские войска из Афганистана", — отмечают в издании.
В то же время министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер заявил, что считает запрос о вводе войск США актуальным, учитывая "неустойчивую ситуацию" и необходимость создания безопасных условий для выборов, которые должны состояться через 120 дней.
Он также сказал, что комментарий Байдена о том, что отправка войск США "не входит в повестку дня", по-прежнему оставляет этот вопрос открытым.
"Это не закрытые двери. Результат будет зависеть от развития ситуации, — пояснил Пьер. — Между тем правительство делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, вернуться к нормальной обстановке и организовать выборы, пытаясь прийти к политическому соглашению с большинством партий".
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.
- Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза принимали участие не менее 26 человек.
- Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.
- Правоохранители убили троих наемников, а 15 колумбийцев и американцы находятся под стражей. Еще несколько членов группировки до сих пор ищут.
- Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президента Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Также нападавшие не позволили главе государства произнести и слова.
- 11 июля арестовали ключевого подозреваемого в организации убийства Моиза — доктора Кристиана Эммануэля Санона. Подозреваемый является гаитянином по происхождению, однако большую часть времени проводит в американском штате Флорида.
- В общем полиция Гаити в рамках расследования убийства президента страны Жовенеля Моиза задержала уже 23 подозреваемых.