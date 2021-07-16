Убийство Моиза: Байден отказался отправлять войска США на Гаити

В то же время США отправят морских пехотинцев в свое посольство в Гаити.

США усилят безопасность своего посольства в Гаити, однако не будут отправлять войска для стабилизации ситуации в этой стране.

Соответствующее заявление президент США Джо Байден озвучил в четверг, 15 июля, сообщает The Associated Press.

Также читайте Убийство президента Гаити: полиция задержала уже 23 подозреваемых

"Мы отправляем только американских морских пехотинцев в наше посольство, — указал Байден. — Идея отправки американских войск на Гаити не входит в повестку дня".

Напомним, что на прошлой неделе временное правительство Гаити обратилось к США и ООН с просьбой развернуть войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

"Байден дал понять, что не готов принять этот запрос, поскольку этим летом он выводит американские войска из Афганистана", — отмечают в издании.

Также читайте На Гаити арестовали предполагаемого организатора убийства президента Моиза

В то же время министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер заявил, что считает запрос о вводе войск США актуальным, учитывая "неустойчивую ситуацию" и необходимость создания безопасных условий для выборов, которые должны состояться через 120 дней.

Он также сказал, что комментарий Байдена о том, что отправка войск США "не входит в повестку дня", по-прежнему оставляет этот вопрос открытым.

"Это не закрытые двери. Результат будет зависеть от развития ситуации, — пояснил Пьер. — Между тем правительство делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, вернуться к нормальной обстановке и организовать выборы, пытаясь прийти к политическому соглашению с большинством партий".

Новости мира: власти Гаити ищет еще 8 иностранных наемников

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку