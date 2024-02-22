Убийство Навального: эксперт сказал, все ли сторонники Путина положительно его восприняли

Среди поклонников Путина не все положительно восприняли новость о смерти Алексея Навального. Так, эксперт фонда Карнеги Александр Баунов объяснил позицию российской пропаганды о том, что власти якобы не выгодно убийству оппозиционера.

Об этом он сказал в интервью BILD.

"Этот лозунг, который направлен на то, чтобы успокоить лоялистско-нейтральную часть населения, для которой убийство все-таки может наносить определенный дискомфорт", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о людях, которые сами по большей части никого не убивали и не собираются.

"Поэтому сама идея политического убийства, несмотря ни на что, несмотря на их патриотизм и нелюбовь к врагам отечества, не всем доставляет комфортные психологические ощущения", — подытожил Баунов.

Напомним, дочь Немцова призвала отреагировать на смерть Навального помощью Украине.

Читайте также: