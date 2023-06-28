Убийство полицией подростка, отказавшегося остановить авто: во Франции вспыхнули протесты

Протесты вспыхнули в Париже после того, как полиция застрелила 17-летнего парня, не остановившегося по приказу полиции.

Французские власти призвали к спокойствию в среду, 28 июня, после ночных насильственных протестов в нескольких пригородах Парижа, вызванных смертью 17-летнего парня, якобы застреленного полицией во время задержания.

Об этом пишет CNN.

Французские власти задержали одного офицера по подозрению в "умышленном убийстве" после инцидента, произошедшего около 8:18 утра по местному времени во вторник, 27 июня, в Нантере, сообщила местная прокуратура. Отмечается, что на момент инцидента в автомобиле Mercedes AMG находились три человека.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "неоправданной" смертельную стрельбу в парня, названного адвокатами, представляющими его семью, как "Наэль М.".

В разговоре с журналистами в Марселе Макрон сказал: "Ничто, ничто не оправдывает смерть молодого человека".

“Я хотел бы выразить эмоции всей нации в связи со смертью молодого Наэля и выразить нашу солидарность и приверженность нации его семьи. Нам нужен покой, чтобы правосудие выполняло свою работу. Нам нужно спокойствие повсюду, потому что нельзя допустить, чтобы ситуация ухудшилась”, — добавил Макрон.

Смерть 17-летнего парня была объявлена в 9:15 утра по местному времени "в результате по крайней мере одного огнестрельного ранения", несмотря на вмешательство медиков скорой помощи, сообщила прокуратура Нантера.

AP Photo/Lewis Joly

Пассажир автомобиля был задержан и позже отпущен, а другой пассажир, который, вероятно, скрылся с места происшествия, считается пропавшим без вести.

Прокуратура назначила вскрытие и дополнительные экспертизы, включая токсикологический вывод.

Инцидент расследует национальная полиция, сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"После смерти молодого водителя в Нантере, которого проверяли двое полицейских, IGPN начал расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии", — сказал он.

Ранее начальник парижской полиции Лоран Нуньес в интервью филиалу CNN BFMTV рассказал, что офицер выстрелил, когда подросток отказался следовать указаниям полиции.

"Это транспортное средство с водителем сначала отказалось выполнять требования, затем его заблокировали в движении, где была новая попытка контроля со стороны двух полицейских", — сказал он. “В это время водитель, который сначала заглушил двигатель, снова завел автомобиль, а затем уехал. Именно в этом контексте полицейский применил огнестрельное оружие”.

Возмущенные смертью подростка протестующие вышли на улицы Нантера во вторник, 27 июня. На кадрах было видно, как пожарные тушат горящий автомобиль во время протестов.

Около 350 полицейских и военизированных офицеров были мобилизованы, в основном в Нантере, чтобы подавить продолжавшиеся до утра 28 июня столкновения, сказал Нуньес французскому вещателю CNews.

По его словам, задержаны 24 человека. "Эта мобилизация будет продолжаться столько, сколько потребуется", — сообщил глава полиции, призвав к "спокойствию".

"Мы должны уважать принцип презумпции невиновности", — сказал он.

Напомним, во Франции полиция провинции Нормандия арестовала мужчину за убийство женщины, не имея ни тела, ни даже имени жертвы.

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