Убийство Портнова: Германия задержала подозреваемого, в деле всплыли новые факты

Реклама

Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова 45-летний украинец Александр А. (вероятно, речь идет об Александре Азизове) задержан в Германии, в городе Хайнсберг, в земле Северный Рейн-Вестфалия. По данным следствия, преступление могло быть заказным, а исполнитель — так называемый «одноразовый агент».

Об этом говорится в сообщении Die Zeit.

Правоохранители провели операцию совместно с испанскими коллегами и с участием спецподразделений. Подозреваемый был задержан на автовокзале. По информации свидетелей, во время операции случайно пострадал другой мужчина, не имевший отношения к делу.

Реклама

Подозреваемый был задержан — что о нем известно

Подозреваемого в убийстве мужчину оперативно вывезли с места происшествия.

Известно, что подозреваемый родился в 1981 году в Шахтерске Донецкой области. В прошлом он занимался торговлей топливом и имел проблемы с законом, в частности из-за хранения оружия и наркоторговли, а также выращивания каннабиса.

По данным украинских правоохранителей, мужчина поддерживал контакты с пророссийскими кругами, а его брат, вероятно, причастен к организации убийства и сейчас находится в Москве.

В Германии Александр А. не привлекал к себе внимания: занимался спортом, посещал языковую школу и планировал работу в охранной сфере.

Реклама

Следствие также анализирует деятельность российских агентов в Европе. Хотя задержания подозреваемых в диверсиях случались раньше, возможное заказное убийство Портнова считается беспрецедентным. Мотивы преступления остаются неизвестными.

Дело Портнова — детали

Напомним, немецкие и испанские следователи подозревают украинца в убийстве Андрея Портнова, который занимал должность замглавы администрации президента Януковича.

Портнов был застрелен 21 мая 2025 года в Испании вблизи Мадрида. Он был убит в прошлом году после того, как отвез детей в школу. Политик получил девять пулевых ранений, в том числе в голову и спину. Испанская полиция сообщала о задержании подозреваемого и выдаче европейских ордеров на арест и проведение следственных действий. Германия рассматривает вопрос экстрадиции задержанного.

В ходе обыска квартиры в Хайнсберге, по данным СМИ, якобы обнаружили орудие преступления и небольшую плантацию каннабиса, хотя официально эти данные пока не подтверждены.

Реклама

Журналисты Die Zeit отмечают, что Александр А. может быть «расходным агентом» — человеком с криминальным прошлым, которого могли использовать для одноразовой задачи. Такие исполнители часто имеют косвенные связи с российскими структурами и привлекаются к рискованным операциям.

Сейчас Александр А. находится под стражей в Кельне в рамках процедуры экстрадиции и ожидает передачи в Испанию для судебного разбирательства.