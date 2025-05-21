Убийство Портнова: очевидцы рассказали о предполагаемом киллере, стрелявшем в юриста

Убийство Портнова в Мадриде / © Associated Press

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Экс-заместитель Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов имел ранения, несовместимые с жизнью, вызванные по меньшей мере тремя выстрелами.

Об этом рассказала представитель экстренной медицинской помощи Мадрида Энкарна Фернандес, комментируя для ABC убийство Портнова.

По словам спикера, в службы реагирования позвонил гражданин, который проходил мимо и увидел лежавшего на земле бессознательного мужчину.

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Очевидцы рассказали для ABC о предполагаемом киллере, стрелявшем в Портнова. Поблизости тоже видели мужчин на мотоцикле — вероятно, подельников.

Напомним, Портнова застрелили утром 21 мая в пригороде Мадрида, выпустив в него пять пуль. Неизвестные совершили убийство возле элитного учебного заведения — Американской школы. В заведении сообщили, что погибший был одним из родителей, водивших своих детей в эту школу. Полиция не задержала ни одного подозреваемого.